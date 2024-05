Arranca la cinquena campanya solidària 'Cap llar sense aliments' de la Caixa

El nombre de persones que no es poden permetre una menjada amb carn o peix cada dos dies ha augmentat per segon any consecutiu, fins a arribar al 6,4% (un punt més que el 2023), segons les dades de l’informe L’estat de la pobresa 2024 elaborat per Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol. El mateix estudi indica que la proporció de persones que arriben amb dificultat a final de mes ascendeix al 48,5% de la població resident a Espanya. Aquest escenari, que constata la cronificació de la pobresa, no es tradueix en un augment de donatius i excedents, al contrari. L’any passat, els 54 bancs d’aliments van distribuir un total de 138.046 tones de menjar, un 8,99% menys que el 2022 a causa del descens de les aportacions. Per això, destaquen que es fa més necessària que mai la cinquena edició de la campanya solidària Cap llar sense aliments de la Fundació la Caixa i CaixaBank. Es tracta de la segona iniciativa anual més destacada a nivell estatal a través de la qual els bancs d’aliments poden aprovisionar-se de recursos per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat. Es podran efectuar donacions a través de Bizum enviant aportacions a la causa al número 38014. Les persones interessades també poden col·laborar amb les seues aportacions a la xarxa de caixers automàtics de CaixaBank, a través de la plataforma de banca digital CaixaBankNow o www.caixabank.es per a aquelles persones que no siguin clientes de l’entitat bancària. La recaptació es distribuirà entre tots els bancs d’aliments de l’Estat. En l’edició anterior es van recaptar 265.284 euros, dels quals 20.902 els van aportar lleidatans.