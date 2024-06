La ciència també és (molt) divertida

El passeig central dels Camps Elisis es va convertir ahir al matí en la rambla de la ciència lleidatana amb més de cinquanta estands amb tota mena d’experiments, demostracions magistrals, jocs de lògica, tallers i trencaclosques. I és que el parc va acollir la dissetena edició de la Fira Ciència al Carrer, un certamen en el qual divulgadors científics, entitats i col·legis i instituts de tota la província i també de Tarragona van mostrar els projectes científics que han desenvolupat al llarg del curs i en el qual van assistir més de cinc mil persones. Una iniciativa que impulsa el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià en col·laboració amb la Paeria i la Diputació i en la qual es podia trobar projectes amb què aprendre i divertir-se. I és que a la fira van poder veure’s des de robots i vestits d’astronauta fets artesanalment, circuits electrònics que serveixen per activar portes i alarmes mitjançant claus magnètiques, demostracions en viu per comprovar la qualitat d’aliments utilitzant productes químics, fins a jocs interactius per aprendre la conductivitat de tota mena de materials, inclòs el mateix cos humà, així com diverses activitats per descobrir mitjançant la lògica com omplir botelles de cap per avall utilitzant el buit o mantenir objectes suspesos a l’aire mitjançant l’ús de l’energia cinètica.

“Tots aquests experiments els hem estat preparant a classe des de ja fa mesos i, la veritat, no m’imaginava que la ciència hagués de ser tan divertida i satisfactòria, a alguns ens ha despertat el cuc per aprendre més sobre aquest camp”, va dir una alumna de l’institut Màrius Torres. De fet, aquest era el principal objectiu de l’organització: trencar mites i prejudicis i mostrar que la ciència també pot ser molt divertida. “El gran actiu d’aquesta fira és el treball previ que hi ha a nivell docent i pedagògic perquè els alumnes s’interessin per la ciència i la tecnologia i el més bonic és que a banda de fer els experiments, els han d’entendre per explicar-los aquí”, va dir Marina Massana, directora del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, que va detallar que dos terceres parts dels cinquanta estands que hi havia en aquest certamen eren d’escoles i instituts, mentre que la resta eren d’entitats, divulgadors i institucions. “Ha estat una jornada fantàstica en un entorn idoni com són els Camps Elisis i, a més a més, el temps ens ha acompanyat”, va assenyalar Massana.Estands i demostracions magistrals a part, els alumnes van haver de fer una gimcana per la fira. “Cada estudiant ha rebut un cartró amb cinc estands als quals havia d’anar per aprendre i veure el seu projecte i resoldre el repte que els plantejaven, i si ho feien bé, rebien un adhesiu corresponent. Quan omplien el cartró, l’organització els donava a canvi un objecte científic, que aquest any és un io-io”, va explicar Massana. L’edició d’aquest any de la fira va ser retransmesa en directe per Lleida Televisió.