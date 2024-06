Festes per a tots els gustos

Els carrers dels barris de Lleida ciutat de Noguerola i Universitats i la partida de Rufea s’han omplert d’activitats durant tot el cap de setmana per celebrar les seues festes majors. El plat fort d’ahir hauria d’haver estat el concert obert de l’orquestra simfònica Julià Carbonell a la rambla Ferran, però l’associació de veïns de Noguerola va explicar que van haver d’anul·lar la cita “per motius d’agenda” i la va substituir per un recital a piano, oboè i veu del Trio Ignis, format per alumnes del conservatori del Liceu.

“Hem resolt tots els problemes tècnics que hem tingut i han sonat de meravella”, va celebrar una portaveu de la junta. Al matí, la rambla Ferran també va servir d’escenari per als veïns que van voler ballar swing i jazz i la cofundadora de la llibreria lleidatana El Genet Blau, Roser Trepat, va contar contes als més petits.Mentrestant, al local social de la partida de Rufea es va celebrar una gran tirada de bitlles, una xocolatada popular i un festival d’escala en hi-fi, per assegurar la diversió de grans i petits. A continuació, els veïns van organitzar una gran llonganissada comunitària i, per al gran colofó de la nit, es va anunciar un espectacle de música i ball de la mà de Dancescape Lleida, abans de la tradicional revetlla de festa major amb el Trio Habana.Així mateix, el barri d’Universitats va concentrar la majoria de les seues activitats a la plaça Víctor Siurana: hi va haver jocs infantils, un vermut electrònic, una actuació d’Espai Dansa, xocolatada i una cantata d’havaneres amb Arrels de la Terra Ferma. Els veïns que van voler continuar la festa ho van poder fer al pub Línia, on de 18.00 a 22.00 hores hi va haver una exposició de pintura de Carme Tresanchez Banzo, i a les 23.00 hores la cita era amb una festa trance gratuïta, a càrrec de Lupin i Txus.Les festes acaben avui a Noguerola amb el tercer mercat de Moneda Lliure G1, a partir de les 10.00 hores a la rambla Ferran. A la cafeteria Namasté, Carlos Pes presenta el seu llibre Indefensos a les 11.30 hores i encabat hi haurà una actuació de versions de rumba a càrrec de The Chaplin Brothers, a més d’una xarrada oberta amb Francesc Colet. D’altra banda, a Rufea tanquen els seus dies festius amb el 28 gran encontre de cassoles de tros, a partir de les 11.00 hores al local social de la partida. També hi haurà cucanyes per als més petits, missa de festa major i un dinar popular. Finalment, es lliuraran els premis del concurs de dibuix i es posarà fi a la festa amb un karaoke.