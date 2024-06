Corpus de flors i tradició

Les flors i la cultura popular van tornar a embellir ahir el centre de Lleida durant la tradició del Corpus, una festa catòlica en què es venera l’eucaristia, en honor al Cos i la Sang de Crist i que aquest any va celebrar el 30è aniversari amb la vista posada en la declaració de l’art de fer catifes de flors i altres elements naturals com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Segons va assegurar el president del Patronat del Corpus, Enric Figueres, està previst que la Unesco aprovi aquest reconeixement a finals del 2025. De moment, l’entitat ha sol·licitat a la Paeria que declari el Corpus com a Festa d’Interès Local i ERC ha mostrat el seu suport a la iniciativa. Des de primera hora del matí, els lleidatans van poder disfrutar de la quinzena de catifes de flors que decoraven l’Eix, una de les quals en honor a sant Jaume. Per una altra banda, al migdia, la plaça de la Paeria va acollir els balls de l’àliga, el lleó i els cavallets, davant de l’atenta mirada del públic. Van estar acompanyats pels gegants i les Gralles de Montoliu de Lleida. La celebració va continuar a la tarda.