Un turista firma amb retolador sobre frescos de l’antiga ciutat romana d’Herculà

Un turista dels Països Baixos ha gargotejat la seua firma en retolador indeleble en una paret amb frescos d’una casa d’època romana al parc arqueològic de l’antiga ciutat d’Herculà, a Itàlia, sepultada pel Vesubi juntament amb Pompeia l’any 79 dC.

El turista, de 27 anys i que estava de vacances a la Campania, va firmar amb retolador negre permanent sobre una paret revestida en estuc i amb restes d’un fresc a les restes d’aquesta vella 'domus’ d’Herculà.

Ahir a la nit les forces de seguretat van ser alertades, van identificar l’infractor i van presentar una denúncia en contra seu per danyar i desfigurar obres artístiques, van informar aquest dilluns els mitjans locals.

El jaciment d’Herculà és un dels punts arqueològics més preuats d’Itàlia, i al costat de Pompeia va ser completament destruït per l’erupció volcànica del Vesubi fa gairebé dos mil·lennis. Ambdós recintes són catalogats com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco.

Herculà, situada al sud actual de Nàpols, era una ciutat costanera on residien sectors de la societat romana més aviat adinerada. Les primeres restes de l’antiga urbs es van descobrir a inicis del segle XVIII, després de l’excavació d’un pou.

No és la primera vandalització en temps recents de monuments arqueològics i històrics a Itàlia.

Aquest 2023, un altre turista estranger va gravar el seu nom i el de la seua xicota en un dels murs del Colosseu de Roma, el monument més visitat a Itàlia i també Patrimoni de la Humanitat. El turista va gravar el moment en un vídeo difós per xarxes socials que va generar indignació.