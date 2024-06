Acord per garantir la igualtat del col·lectiu LGTBIQ+ a les empreses

El Govern central ha arribat a un acord amb sindicats i patronal per establir un reglament comú que garanteixi la igualtat del col·lectiu LGTBIQ+ en les empreses. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va explicar ahir que el protocol afectarà les companyies de més de cinquanta treballadors i tindrà com a objectiu “evitar pràctiques desiguals”, segons va explicar en una entrevista a La Sexta.Díaz va detallar que el pacte preveu fer “formació específica” als empleats que es dediquen a fer selecció de personal. A més, les empreses estaran obligades a incloure mesures per “garantir la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI” i les companyies amb convenis en vigor “hauran d’obrir negociació per incloure aquestes mesures”. Serà obligatòria la creació d’un protocol contra l’assetjament i la violència en el qual s’identifiquin pràctiques preventives i mecanismes de detecció i d’actuació en contra.

La Inspecció de Treball vigilarà el compliment d’aquestes mesures contemplant sancions per a les empreses que no compleixin la norma. “Em sento orgullosa perquè serem el primer país que tingui una norma que reguli aquesta matèria”, va defensar Díaz.