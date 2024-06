Els cotxes més venuts al maig de 2024

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Durant el passat mes de maig del 2024 les vendes de cotxes a Espanya van comptabilitzar un total de 95.158 unitats. Una quantitat d'automòbils matriculats que, si es compara amb el registrat al mateix període de temps de l'exercici anterior, es tradueix en una pujada del 3,4%.

Les xifres de vendes acumulades continuen donant un comportament positiu. Entre els mesos de gener i maig, les matriculacions de cotxes nous van acumular 431.884 unitats, un 6,8% més que el 2023.

El Citroën C3 ha estat el cotxe més venut a Espanya el maig del 2024, seguit del Peugeot 2008, que pot presumir d'haver estat el SUV preferit pels conductors espanyols durant el cinquè mes de l'any. I tancant el podi, en tercer lloc, hi ha el Dacia Sandero. A les portes d'aquest podi, en quarta posició, apareix el Renault Clio. El Hyundai Tucson es converteix en el tot camí compacte més destacat en quedar en cinquè lloc. Just darrere hi ha el Toyota Corolla, l'híbrid autorecarregable més venut.

El cotxe elèctric més venut

El mes de maig del 2024 les vendes de cotxes elèctrics a Espanya han arribat a les 4.393 unitats. Aquestes matriculacions es tradueixen en una caiguda del 0,36%. La quota de mercat del cotxe elèctric de bateria va ser de 4,62%. Entre el gener i el maig es van vendre 19.610 cotxes elèctrics, un 6,46% més que els cinc primers mesos de l'exercici passat.

El rànquing dels 10 cotxes elèctrics més venuts a Espanya està novament encapçalat pel Tesla Model 3. Just per darrere hi ha el Volvo EX30 i, per tant, es converteix en el SUV elèctric més destacat. S'ha imposat al Tesla Model I, que cau a la tercera posició.