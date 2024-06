El nombre de conflictes armats al món, el més alt des que hi ha registres

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mai abans hi havia hagut tants conflictes armats al món. Així ho demostren les noves estadístiques del Programa de Dades sobre Conflictes d’Uppsala (UCDP) de la Universitat d’Uppsala.

El 2023, el nombre de conflictes en què es van veure involucrats diversos Estats va ascendir a 59, la xifra més alta des que es va començar a recopilar informació el 1946. Els pics anteriors es van registrar el 2020 i 2022, cada un amb 56 conflictes.

Alhora, el nombre de morts per violència en els conflictes es va reduir a la meitat en comparació amb l’any anterior, la qual cosa es va deure principalment al final de la cruenta guerra a la regió etíop de Tigray a finals de 2022.

"Tanmateix, encara podem veure diverses guerres inusualment letals en curs, com la guerra a Ucraïna, amb gairebé 71.000 morts l’any passat, i la guerra d’Israel contra Hamàs, on l’UCDP va registrar més de 22.000 morts el 2023," explica en un comunicat Shawn Davies, analista sènior de l’UCDP.

Encara que el nombre total de morts per violència organitzada a tot el món es va reduir a la meitat l’any passat en comparació amb l’any anterior, de 310.000 a 154.000, 2023 va ser un dels anys més sagnants des que l’UCDP va començar a recopilar dades sobre morts en conflictes el 1989.

"Només tres anys han estat més mortífers que el 2023. A part del genocidi de Ruanda de 1994, 2021 i 2022 figuren en aquesta llista", continua Davies.

Hi va haver nou guerres el 2023 (conflictes amb més de 1.000 morts a l’any), una més que l’any anterior i la xifra més alta des de 2017. La majoria de les guerres van tenir lloc a l’Àfrica, i la guerra civil al Sudan que va esclatar el 2023 va ser el tercer conflicte més mortífer de l’any, després de les guerres a Ucraïna i Israel/Palestina.

Els civils com a objectius

En molts conflictes, la població civil també és l’objectiu de les parts en conflicte. Encara que l’any passat l’UCDP va registrar una caiguda en el nombre total de morts en violència unilateral contra civils, milers de civils van ser víctimes d’aquest tipus de violència en conflictes al Sudan, Burkina Faso, Israel i Myanmar, entre d’altres. En total, es van registrar poc més de 10.000 morts de civils en aquest tipus de violència selectiva, en comparació amb les 12.000 de l’any anterior.

"Per novè any consecutiu, l’Estat Islàmic, també conegut com Daesh, va ser el grup que va matar més civils en violència unilateral, encara que el número total va caure dràsticament en comparació amb l’any anterior. El grup va ser actiu a 16 països diferents on va dur a terme diversos actes com tirotejos, decapitacions i grans atemptats suïcides coordinats", diu Therese Pettersson, analista sènior i directora de projectes de l’UCDP.

Els conflictes estatals disminueixen

En els conflictes entre grups en els quals no intervé l’Estat, coneguts com a conflictes no estatals, l’UCDP ha observat un lleuger descens el 2023. En total, es van registrar 20.900 morts en 75 conflictes no estatals.

"Tanmateix, és massa aviat per dir que es tracta d’una ruptura de la tendència. Els últims deu anys han estat els deu més mortífers respecte a aquest tipus de violència, que en els últims anys ha implicat gairebé exclusivament enfrontaments violents entre bandes i càrtels," assenyala Pettersson.

La majoria dels conflictes no estatals tenen lloc a Amèrica Llatina, dels quals els més sagnants s’han produït a Mèxic i el Brasil, on la violència es concentra a les ciutats i al llarg de les principals rutes del narcotràfic.

Violència armada a Europa: Marsella i Suècia

"Però aquest tipus de violència també s’ha fet més present a Europa, i el 2023 es va registrar el primer conflicte actiu entre bandes a Europa, quan dos bandes rivals van entrar en conflicte a la ciutat francesa de Marsella. "Molts dels patrons que caracteritzen la violència de colles en les estadístiques de l’UCDP també es poden observar a Suècia, com les onades de violència desencadenades per divisions i aliances, i l’aparició de perpetradors cada vegada més joves", assenyala Garoun Engström, analista sènior de l’UCDP.

Tanmateix, fins ara, els conflictes a Suècia no assoleixen el nivell de conflicte actiu segons la definició de l’UCDP. Aquesta definició, que s’ha convertit en estàndard en el camp de la investigació sobre la pau i els conflictes, inclou conflictes entre dos parts específiques que causen almenys 25 morts relacionades amb batalles en un any calendari. La definició de guerra és un conflicte que resulta en almenys 1.000 morts en un any.

Les estadístiques de 2023 publicades ara s’analitzaran i presentaran en un informe que es publicarà en el Journal of Peace Research al juliol.

L’UCDP es presenta com la font de dades sobre violència organitzada més utilitzada al món i el projecte més antic de recopilació de dades sobre guerres civils que encara segueix en funcionament. Assenyala que la seua definició de conflicte armat s’ha convertit en l’estàndard mundial per a la definició i l’estudi sistemàtics dels conflictes.