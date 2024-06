Ordenen prevere un frare caputxí de Castelldans

El frare caputxí Òscar Bernaus, de 48 anys i natural de Castelldans, va ser ordenat prevere diumenge al Convent de la Visitació dels caputxins d’Arenys de Mar, de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadias. Entre els sacerdots concelebrants hi havia exrectors de Castelldans, com els capellans Santiago Mataix i Lucas Evung.

En la celebració eucarística d’ordenació, el frare Òscar va estar acompanyat dels seus pares, germans i familiars més directes, així com d’una bona representació de veïns del seu poble, que van viatjar, des de les Garrigues fins a Arenys de Mar en un autocar contractat per a l’ocasió i diversos vehicles particulars. Bernaus va estudiar filologia clàssica a Barcelona i va exercir com a professor de català a Alemanya, en l’àmbit universitari. Va començar el seu itinerari espiritual com a caputxí l’any 2015, fent els seus primers vots com a frare el 2017 i la seua vocació definitiva el febrer de l’any passat. Està previst que oficiï la primera missa dissabte al seu poble, a la parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu de Castelldans (12.00 hores).