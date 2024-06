Premi a la (r)evolució sènior

El projecte lleidatà d’innovació social de Gran3dad ha estat reconegut com una de la millors pràctiques europees en l’atenció i cures en la tercera edat. La metodologia I feel El Mètode, que es va aplicar per primera vegada al Centre Geriàtric Lleida, dota la gent gran, les seues famílies i els equips de treball de les eines necessàries per viure “la gran edat” al màxim.

Aquest model, segons defensen els seus creadors, va més enllà de la cura a les persones, ja que les inspira, les motiva i les fa partícips de totes les decisions que les incumbeixen perquè decideixin com volen viure el seu dia a dia.Els resultats que fins ara ha tingut aquesta metodologia es presentaran avui a Brussel·les en el marc de la cimera Senior Eco Nect, en la qual participarà Cristina Jofre Mitjana, cofundadora i directora de Màrqueting a Gran3dad. “És un projecte molt interessant i posiciona Lleida al món, a més d’anar cap a una metodologia que acompanya i ajuda a redefinir el model de les cures”, va explicar ahir a SEGRE. En total, s’han seleccionat sis pràctiques europees entre les millors a l’est àmbit, una de les quals la de la companyia lleidatana.La metodologia I feel es basa “en un nou model evolutiu de residència que transforma de forma integral el dia a dia de totes les persones implicades”, defensen des de Gran3dad. Aquest mètode, que va nàixer en plena plandemia, ja s’ha aplicat en altres centres al 100%, com a la Pobla de Segur. El sector de la tercera edat fa anys que reclama la necessitat d’una transformació per posar els usuaris en el centre i impulsar la seua autonomia amb centres en els quals es fomentin les activitats, l’envelliment actiu i la convivència, entre altres aspectes.

Pla d’acció a favor de la innovació de l’economia sènior

L’objectiu de la cimera Senior Eco Nect, que compta amb finançament de la Unió Europea, és preparar un pla d’acció conjunt per recolzar l’aparició i el desenvolupament d’“ecosistemes” europeus dedicats a l’economia sènior i l’envelliment, així com garantir la inclusió i la interconnectivitat entre els actors clau de la innovació del sector i connectats. Entre els seus socis es troben clústers de salut de Galícia, França i Eslovènia, la Universitat Tecnològica de Munster, a Irlanda, o Eurasenior, incubadora francesa d’economia sènior.