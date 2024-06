Aquestes són les carreres amb les notes de tall més elevades a Catalunya

detail.info.publicated Redacció

Les notes de tall són les notes que els alumnes hauran de superar entre el batxillerat o el grau mitjà i les PAU per poder accedir al grau desitjat i a la universitat desitjada.

Les del 2023 es van publicar el 13 de juliol, hores després de la publicació de la primera assignació, per tant tot fa pensar que les d’aquest 2024 sortiran unes setmanes després dels exàmens de les PAU. Ara per ara, però, el Departament de Recerca i Universitat no ha confirmat quan surten les notes de tall 2024. Sí que se sap que la primera assignació de places serà el 10 de juliol i, per tant, tot fa pensar que sortiran pocs dies després.

Per la seua part, les notes de la selectivitat es publicaren el 19 de juny, per tant en base a la nota de tall de l'any passat, els alumnes poden calcular aproximadament si podran entrar a la carrera elegida, tot i que per saber-ho definitivament caldrà esperar a la publicació de les notes de tall del 2024.

Segons la Secretaria d’Universitats, les carreres amb una nota de tall més alta el 2023 van ser: