La Generalitat atorga la placa al treball President Macià a Castell del Remei

Dinou persones que han destacat en la seua trajectòria professional van rebre ahir les medalles al treball President Macià 2023 de la mà del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès. Pel que fa a l'àmbit lleidatà, la Generalitat ha distingit Ramona Criado, Josep L. Vigatà, Roser Vila i, a títol pòstum, Àngel Velasco i les empreses Ingrup i Castell del Remei.

Tomàs Cusiné, president de Castell del Remei, ha rebut la Placa al Treball President Macià 2023 -que atorga el Govern de la Generalitat de Catalunya- de mans del president de la Generalitat Pere Aragonès. El guardó ha estat concedit a Castell del Remei en la categoria de Responsabilitat Social Empresarial per la seva trajectòria històrica d’excel·lència, per la seva aposta per la recerca i la innovació en el treball d’una gestió ecològica i sostenible de la vinya amb pràctiques d’agricultura biodinàmica, i per la tasca de la Fundació Castell del Remei.

La concessió va ser proposada per la delegació territorial del Govern a Lleida i avalada per més de trenta adhesions entre les quals els ajuntaments de Penelles, Lleida i Mollerussa; la Cambra de Comerç de Lleida; el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida; el Consell Social de la Universitat de Lleida; la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Lleida del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; la Direcció dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura; la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA); la Fundació Canals d’Urgell; i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre.