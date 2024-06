L’ONU alerta que la Terra podria escalfar-se 1,5 graus més en cinc anys

detail.info.publicated ep

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Hi ha un 80% de probabilitats que la temperatura mitjana anual global superi temporalment els 1,5 °C respecte dels nivells preindustrials durant almenys un dels propers cinc anys.

És l’advertència d’un nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), segons la qual el planeta s'atansa cada vegada més als objectius establerts en l’Acord de París sobre el canvi climàtic, que es refereixen a augments de temperatura a llarg termini durant dècades, no en un període d’un a cinc anys.

Es preveu que la temperatura mitjana mundial propera a la superfície per a cada any entre 2024 i 2028 sigui entre 1,1 °C i 1,9 °C més alta que la de referència de 1850-1900, segons l’informe de l’OMM. Es diu que és probable (86 %) que almenys un d’aquests anys estableixi un nou rècord de temperatura, superant el 2023, que actualment és l’any més càlid.

Segons l’Actualització mundial anual a decennal de l’OMM, la probabilitat de què la temperatura global mitjana durant tot el quinquenni 2024-2028 superi els 1,5 °C respecte a l’era preindustrial és del 47 %, davant el 32 % de l’informe de l’any passat per al període 2023-2027.

La probabilitat (80 %) que almenys un dels propers cinc anys superi els 1,5 °C ha augmentat de forma constant des de 2015, quan aquesta probabilitat era propera a zero. En els anys entre 2017 i 2021, la probabilitat que se superi el 20 % va augmentar fins el 66 % entre 2023 i 2027.

L’actualització l’elabora l’Oficina Meteorològica del Regne Unit, que és el centre principal de l’OMM per a la predicció climàtica anual a decennal. Ofereix una síntesi de les prediccions dels centres de producció mundials designats per l’OMM i altres centres contribuents.

El món juga a la ruleta russa

L’informe s'ha publicat aquest 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, coincidint amb un discurs del Secretari General de les Nacions Unides, António Guterres, que ha demanat una acció climàtica molt més ambiciosa abans de la cimera del G-7 que se celebrarà a Itàlia del 13 al 15 de juny.

"Estem jugant a la ruleta russa amb el nostre planeta", ha dit Guterres. "Necessitem una rampa de sortida de l’autopista que porta a l’infern climàtic. I la bona notícia és que tenim el control de la roda. La batalla per limitar l’augment de la temperatura a 1,5 graus es guanyarà o es perdrà en la dècada de 2020, sota l’atenta mirada dels líders actuals".

Guterres també es va basar en proves de suport del Servei de Canvi Climàtico Copernicus finançat per la Unió Europea i implementat pel Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà. Aquest va demostrar que cada un dels últims 12 mesos ha establert un nou rècord de temperatura global per a l’època de l’any.

Tenint en compte aquests 12 rècords mensuals, la temperatura mitjana mundial dels últims 12 mesos (juny de 2023 - maig de 2024) és també la més alta registrada, 1,63 °C per sobre de la mitjana preindustrial de 1850-1900, segons el conjunt de dades ERA5 de Canvi Climàtic de Copernicus.

"Darrere d’aquestes estadístiques s’amaga la crua realitat, que som molt lluny de complir els objectius establerts en l’Acord de París", ha afirmat la vicesecretària general de l’OMM, Ko Barrett. "Hem de fer alguna cosa amb urgència per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, o pagarem un preu cada vegada més alt en termes de bilions de dòlars en costos econòmics, milions de vides afectades per fenòmens meteorològics més extrems i greus danys al medi ambient i la biodiversitat".

"L’OMM està donant la veu d’alarma que superarem el nivell d’1,5 °C de forma temporal amb una freqüència cada vegada major. Ja hem superat temporalment aquest nivell en mesos concrets, i de fet de mitjana durant el període de 12 mesos més recent. Tanmateix, és important destacar que els incompliments temporals no signifiquen que l’objectiu d’1,5 °C es perdi de forma permanent, perquè això es refereix a l’escalfament a llarg termini durant dècades," ha dit Ko Barrett.

En virtut de l’Acord de París, els països van acordar mantenir la temperatura superficial mitja mundial a llarg termini molt per sota dels 2 °C per sobre dels nivells preindustrials i prosseguir els esforços per limitar-la a 1,5 °C per a finals d’aquest segle. La comunitat científica ha advertit repetidament que l’escalfament de més d’1,5 °C corre el risc de desencadenar impactes del canvi climàtic molt més greus i fenòmens meteorològics extrems, i que cada fracció de grau d’escalfament importa.

Fins i tot amb els nivells actuals d’escalfament global, ja hi ha impactes climàtics devastadors. Aquests inclouen onades de calor més extremes, esdeveniments de pluges extremes i sequeres; reduccions a les capes de gel, el gel marí i les glaceres; acceleració de l’augment del nivell del mar i escalfament dels oceans.