Més de 80 lleidatans a l'espera d'un trasplantament d'òrgan

Catalunya supera per primera vegada la barrera dels 50 donants d’òrgans per milió de població segons l’últim balanç de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). En el primer quadrimestre de l’any, un total de 82 pacients de les comarques lleidatanes es trobaven en llista d’espera per ser trasplantats, la qual cosa representa un 60% més respecte al mateix període de l’any passat, quan eren 51. Per tipus d’òrgan, 70 pacients esperen per rebre un ronyó; 3, un fetge; 2, un cor; i 7, pulmó.

Així mateix, entre el gener i l’abril s’han registrat quatre donants, el doble que l’any passat, malgrat tenir dos negatives familiars mentre que l’any passat no n’hi va haver cap. D’altra banda, entre gener i abril 26 lleidatans van ser trasplantats, dos menys que l’any passat, dels quals 23 van ser renals, un de fetge, un altre de cor, i un altre de pàncrees-ronyó.D’altra banda, els nous donants de medul·la òssia a les comarques lleidatanes han augmentat un 15% l’últim any. Segons les dades del Registre de Donants de Medul·la Òssia (Redmo) facilitades a aquest diari per la Fundació Josep Carreras, durant l’any passat es van incorporar 166 donants al sistema a la província de Lleida mentre que set van fer una donació efectiva (el 2022 van ser dos). A més, sis pacients de Ponent van ser trasplantats de medul·la òssia.Actualment, el registre, d’àmbit estatal en col·laboració amb l’Organització Nacional de Trasplantaments, ja compta amb 3.627 donants a la província de Lleida. L’entitat assegura que 148 pacients lleidatans han estat trasplantats.

Catalunya supera els 50 donants per milió de població

■ L’activitat de donació d’òrgans i teixits a Catalunya segueix a l’alça aquest any. Entre els mesos de gener i abril, s’han obtingut 152 donants cadàver reals, un 17,8 per cent més que el mateix període del 2023. Segons les dades de l’OCATT, mentre que la mort encefàlica (cerebral) mostra una tendència a la baixa o a l’estabilització, la mort en asistòlia (cardíaca) augmenta un 32,4 per cent. El consentiment a la donació se situa prop del 80 per cent, un percentatge que es vol millorar atansant la donació a àmbits com l’atenció primària o els centres educatius. Malgrat els resultats positius i esperançadors, l’OCATT fa una crida a “mantenir la confiança de la societat” en el sistema de trasplantaments per donar resposta a les 1.270 persones que esperen un òrgan a Catalunya.