Reconeixen al Montsuar la seua solidaritat amb Gàmbia

Conèixer altres realitats culturals i contribuir a la lluita contra les desigualtats estructurals en països empobrits. Amb aquest objectiu, dotze alumnes de quart de l’ESO de l’INS Manel de Montsuar de Lleida van viatjar al març a Baja Kunda, una població de l’est de Gàmbia on van poder experimentar en primera persona els reptes de la cooperació internacional. Els joves van aconseguir vint-i-cinc ordinadors de segona mà per crear una aula informàtica a l’Institut Secondary School of Baja Kunda. Gràcies a la campanya de recaptació organitzada pels mateixos estudiants, també van poder fer una aportació econòmica per dotar l’espai de connexió wifi i fer el manteniment dels equips. La Paeria va reconèixer ahir la tasca solidària d’aquests joves amb l’entrega d’un diploma de la mà del regidor de Cooperació Jackson Quiñónez.

Fa set anys que l’Institut Manel de Montsuar participa en aquesta experiència internacional, que s’emmarca dins del projecte Joves Solidaris de l’ONG Alpicat Solidaris. “Quan tornen a casa, els alumnes expliquen que les seues inquietuds vitals són molt semblants a la dels adolescents de la seua mateixa edat a Gàmbia i això els sorprèn”, explica la professora del Manel de Montsuar Anna Turull, mentre que assenyala que, després de set edicions, aquest projecte “s’ha convertit en un dels més importants” del centre. “El projecte consta d’una primera fase formativa en la qual els joves aprenen sobre cooperació internacional i, especialment, sobre la realitat històrica, social, política i cultural del poble gambià. Després de planificar i executar el seu projecte de cooperació, els alumnes continuen treballant des de Lleida per donar a conèixer els resultats del seu esforç.”