Els tatuadors professionals lluitaran contra l'intrusisme: a Espanya els il·legals dupliquen els legals

La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) va mantenir la setmana passada reunions amb professionals del sector del tatuatge, que van reclamar a l'Administració un major control contra l'intrusisme laboral.

Els artistes tatuadors també van demanar una certificació oficial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i la resolució de les homologacions de les pigmentacions, ja reconegudes en països europeus com França, Alemanya i Itàlia, però encara no al nostre país.

Malgrat estar classificats sota la categoria de "Saló de Bellesa", els tatuadors han de complir amb estrictes requisits de qualificació tècnica i controls sanitaris per protegir la salut dels seus clients. No obstant això, les homologacions per part del Ministeri de Sanitat no es realitzen de manera uniforme a totes les comunitats autònomes, aplicant-se de manera desigual segons la regió.

Un dels problemes principals del sector és la competència deslleial del mercat no regulat. L'accés fàcil a pigmentacions a través de proveïdors en línia permet que qualsevol persona pugui comprar-les, fet que perjudica els negocis dels professionals qualificats i posa en risc la salut de les persones que es tatúen en centres il·legals, els quals ja sumen més de 15.000.

Segons Eduardo Abad, president d'UPTA, "és prioritari crear un epígraf d'activitat específic per al sector i establir una certificació formativa necessària per al desenvolupament d'aquesta disciplina artística, que ha de complir amb els paràmetres de seguretat sanitària i higiene per a dur a terme aquesta activitat. La manca de control d'aquesta activitat econòmica i l'intrusisme que pateixen aquests professionals que treballen legalment és inacceptable."

UPTA ha creat un grup de treball específic per iniciar els tràmits de regulació de les diverses problemàtiques que afecta aquest col·lectiu, unificar criteris entre les administracions i homologar les pigmentacions per al seu ús professional, seguint l'exemple de la resta d'Europa.

L'organització sol·licitarà formalment reunions amb diversos organismes competents: amb la Inspecció de Treball per iniciar una campanya de control de l'economia submergida del sector, amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal per obtenir les certificacions necessàries per a la professionalització completa de la disciplina i, finalment, amb l'Agència Tributària per crear un epígraf específic que delimiti clarament les activitats dels artistes tatuadors professionals.