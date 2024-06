La incidència de Covid-19 puja un 30% en una setmana

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La incidència de Covid-19 a Espanya se situa en 74,8 casos/100.000 habitants, la qual cosa suposa un increment d’un 29,64 per cent respecte a la setmana anterior, quan es van registrar 57,7 casos.

Així es recull a l’últim informe del sistema de vigilància de Infección Respiratoria Aguda a Espanya (SiVIRA), pertanyent a l’Instituto de Salud Carlos III, que recopila les dades de la setmana del 27 de maig al 2 de juny.

No obstant, aquest ascens no s’està traduint en un gran increment en el nombre d’ingressos. L’informe estima una taxa d’hospitalització per Covid-19 de 3,6 casos/100.000 habitants (2,2 casos/100.000 habitants en la setmana prèvia). En termes de gravetat, des de l’inici de temporada, els casos hospitalitzats per Covid-19 presenten un 29,7 per cent de pneumònia, un 4,2 per cent d’admissió a UCI i un 8,2 per cent de letalitat.

En total, la taxa d’infeccions respiratòries agudes (IRAs) a nivell nacional és de 437,6 casos per 100.000 habitants, en comparació amb els 461,8 casos de la setmana prèvia. Les taxes de grip són de 8 casos/100.000 habitants (9,2 casos/100.000 habitants en la setmana prèvia) i les de bronquiolitis 1,6 casos/100.000 habitants (1,9 casos/100.000 habitants en la setmana prèvia).

El percentatge de positivitat és d’1,5 per cent per a grip (1,3% en la setmana prèvia), 17,1 per cent per a SARS-CoV-2 (12,5% en la setmana prèvia) i zero per cent per a VRS (0,2% en la setmana prèvia).

Quant a la grip, la incidència de grip de 6,6 casos per 100.000 habitants (6 casos/100.000 habitants en la setmana prèvia), situant-se en valors basals des de la setmana del 5 de febrer. El servidor intermediari de VRS estima una incidència de VRS de 0 casos/100.000 h (0,9 casos/100.000 h en la setmana prèvia).

La taxa d’hospitalització per infecció respiratòria greu en hospitals és de 14 casos/100.000 habitants (13,7 casos/100.000 habitants en la setmana prèvia). El percentatge de positivitat és de 0,7 per cent per a grip (0,7% en la setmana prèvia), 25,4 per cent per a SARS-CoV-2 (16,4% en la setmana prèvia) i 0 per cent per a VRS (0,4% en la setmana prèvia).

Així, s’estima una taxa d’hospitalització per grip de 0,1 casos per 100.000 habitants (0,1 casos en la setmana prèvia). En termes de gravetat, des de l’inici de temporada, els casos hospitalitzats presenten un 31,8 per cent de pneumònia, un 5,7 per cent d’admissió a UCI i un 7 per cent de letalitat.

També s’estima una taxa d’hospitalització per VRS de 0 casos per 100.000 habitants (0,1 casos/100.000 h en la setmana prèvia). En termes de gravetat, des de l’inici de temporada, els casos hospitalitzats per VRS presenten un 20 per cent de pneumònia, un 10,2 per cent d’admissió a UCI i un 3,9 per cent de letalitat.

El 96,1 per cent dels virus gripals identificats en Atenció Primària són de tipus A. Entre els 1.603 virus gripals identificats en casos hospitalitzats, els 1.590 són de tipus A.

La variant de SARS-CoV-2 identificada en més proporció en els casos de IRAs en Atenció Primària han estat BA.2.86 (59,62%), amb predomini del 81,49 per cent des de l’inici de la temporada corresponent a la circulació de llinatges i subllinatges JN.1.

La variant de SARS-CoV-2 identificada en més proporció en els casos d’IRAG en hospitals és BA.2.86 (60,47%), amb un predomini del 80,98 per cent des de l’inici de la temporada corresponent a la circulació de llinatges i subllinatges JN.1. Entre els VRS tipados en casos hospitalitzats, 46,3 per cent són de tipus A i 53,7 per cent de tipus B.