Les temperatures superen ja els 37 graus a Ponent

Paraigua per evitar el sol, ahir a la passarel·la del Liceu Escolar. - JORDI ECHEVARRIA

Les previsions meteorològiques es van complir i ahir Ponent va superar els 37 graus de màxima el primer dia de l’episodi de calor que s’espera fins demà.

Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el Poal, al Pla d’Urgell, va registrar la temperatura més alta de Catalunya, amb 37,1º. De fet, el rànquing de màximes va ser copat ahir per municipis lleidatans, concretament de les comarques del Segrià, el Pla i la Noguera. Una jornada de calor que es va notar en equipaments com els col·legis (més informació a la pàgina 7). El termòmetre continuarà pujant avui i fregarà els 38 graus. Les previsions apunten que la calor començarà a afluixar a partir de la nit de demà dissabte. Segons l’SMC, el 2023 va ser el segon any més càlid a Catalunya des del 1950, amb 254 hores anuals de sol més i també l’any més sec.

37,1ºC