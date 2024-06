A taula per una bona causa

Desenes de persones no van voler perdre’s ahir el sopar solidari organitzat per l’entitat lleidatana Superant Fronteres per recaptar fons destinats a l’expedició que estan preparant amb la qual portaran material sanitari, sobretot maternoinfantil, a diversos centres de Gàmbia.

El sopar, en format còctel, es va celebrar al Pati de la Panera amb la degustació de diversos plats elaborats per cuiners locals que col·laboren amb l’entitat. Events by David Molina, Brasa d’Or, Albert Gastó, L’Espurna, Ricardo Bar, Lobo Cafeteria, Jaume I Cafeteria, Pateco Bar Restaurant i Bar Canal estava previst que fossin els encarregats de la proposta gastronòmica que es va maridar amb vins i caves Raimat, cervesa San Miguel, i licors d’Elixirs de Ponent. El projecte Garbinada 2024 té per objectiu millorar la salut de les dones gestants i reduir l’índex de mortalitat infantil prematura a Gàmbia.Prèviament, la Fonda del Nastasi va acollir un dinar de germanor amb la participació de 65 persones impulsada per la terapeuta ocupacional Laura Reullí. La jove va reunir usuaris de les seues sessions d’estimulació cognitiva per a gent gran en diversos municipis lleidatans i a Lleida ciutat com a la partida Montserrat o a Càritas. “És una manera de reunir-nos i socialitzar i ja proposaré que la pròxima reunió sigui al novembre”, va explicar Reullí.