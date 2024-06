El dia a dia de la Lleida de postguerra

En el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebra fins demà amb diverses activitats a les comarques lleidatanes, el nou Museu Morera va acollir ahir la projecció de la pel·lícula Lérida de hoy y de siempre (1946-1947), que forma part del fons Francesc Tomás Fort que fa poc ha incorporat l’Arxiu Municipal de Lleida.

Al film, inèdit fins ara, aquest cineasta i fotògraf amateur mostra la ciutat en el seu dia a dia, ressaltant els principals carrers com Blondel o la rambla Ferran, així com l’estat de monuments emblemàtics com la Seu Vella, després de la Guerra Civil.

De fet, les imatges capten encara els danys visibles que havien deixat els bombardejos i les tasques de reconstrucció que s’havien iniciat. Fins i tot es pot apreciar les obres de nous edificis en aquella època com el que precisament avui dia acull el nou Morera. Així mateix, el film capta el dia a dia dels lleidatans en el lleure, amb diversos cines, i també als mercats, així com l’agricultura i l’aparició d’alguns personatges coneguts com els germans Sirera. El fill de l’autor, Jordi Tomás, va destacar ahir que moltes d’aquestes imatges no les havia vist mai encara que sí altres elements “com la pissarra que utilitzava per fer els dibuixos i els cartells que apareixien a les imatges”.

Les 23 pel·lícules de Tomás Fort que ja són a l’Arxiu ofereixen “l’oportunitat d’atansar-se a com era la vida dels lleidatans i les lleidatanes dels primers anys de la repressió franquista”, segons va destacar la cap del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents, Iolanda Enjuanes. “Són un clar exemple de la generositat dels ciutadans que donen la seua documentació particular, de forma altruista, per ajudar a reconstruir la memòria de la nostra ciutat”, va afegir.

L’acte d’ahir també va servir per presentar la nova pàgina web de l’Arxiu Municipal, que millora l’accessibilitat de la ciutadania a tot el fons així com una nova imatge.

Exposicions sobre campanes i la història de Balaguer

■La Setmana dels Arxius inclou una exposició sobre la història de les campanes i rellotges de la Seu Vella i la Catedral, que s’inaugurarà demà a l’Arxiu Capitular de Lleida, o la mostra Balaguer. 1925-1937. Fotografies de Daniel Torruella Valls, amb imatges de Balaguer del primer terç del segle XX a la Sala Estudi 76 de la Paeria de Balaguer.