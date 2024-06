El dret a la salut, a debat en el Cinemón

El dret a la salut centra la divuitena edició del Cinemón que es va inaugurar ahir amb diverses activitats a Blondel que inclouen xarrades, mostres artístiques, concerts, tallers i projecció de curts i llargmetratges. La jornada d’ahir va començar amb un taller infantil a càrrec de la Fundació Lleida Solidària així com un contacontes de Sàhara Ponent. També estava prevista una desfilada de moda amb teles africanes i l’actuació musical de Sangue bi #boubaakhbi. Quant a les projeccions, a la nit estaven programades les dels curts La fiebre del Oro i A Luta continua, dirigides per Raúl de la Fuente i presentades per membres de Medicus Mundi Lleida.

Per a la jornada d’avui, el cicle de cine solidari comptarà amb un taller a càrrec d’Anna Puigdemasa i un altre d’Amell. També hi haurà balls típics a càrrec del Centre Llatinoamericà de Lleida i el concert de Sabor Afropacífic. El programa es completarà amb la presentació i projecció dels curts Don Benjamín, dirigida per Ivan Zahínos, i Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren?, coproducció de La Directa amb CooperAcció. Així mateix, Cinemón ofereix exposicions fins al 16 de juny en diferents espais de la ciutat amb temàtiques relacionades amb el dret a la salut al món.