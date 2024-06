Almenar reviu el seu passat medieval

Una vegada l’any, Almenar torna al passat amb l’arribada del Mercat Medieval, que envaeix els carrers i les places més emblemàtiques d’aquest municipi del Segrià amb música, jocs, espectacles i oficis de l’època. Ahir es va celebrar la primera jornada de la 28a edició, que s’allargarà fins a aquesta nit, i que reuneix una dotzena d’artesans d’oficis d’època, com matalassers, fusters, ceramistes, filadors, teixidors, saboners, orfebres, experts en tintura i estampació natural o en tècniques de cosit, com l’encunyament. Durant el dia d’ahir, segons fonts municipals, uns 5.000 visitants van tafanejar per les parades que formen part del mercat, situat al centre històric de la localitat, i van poder veure en directe com aquests professionals duien a terme els seus treballs.

També van protagonitzar demostracions en directe de tir amb arc i un taller per aprendre sobre la indumentària dels cavallers medievals, a càrrec de la productora d’espectacles de recreació històrica Alma Cubrae. Com a novetat, aquest any es va organitzar una lectura de relats eròtics a la plaça del Coc gràcies a la col·laboració del grup de joves del municipi, El Coc, i Emun Fm Ràdio.Així mateix, la regidora de Joventut i Festes, Montse Carbonell, va assegurar a aquest diari que Almenar afronta aquesta edició “amb il·lusió i optimisme, malgrat la calor que va fer ahir i les probabilitats que hi hagi pluges avui”. Per a la jornada d’avui diumenge, està previst que les activitats arranquin a les 10.30 hores, amb l’obertura del mercat. També destaca la gran clausura del certamen, per a la qual la companyia Les Nòmades ha preparat un espectacle a l’aire lliure amb titelles gegants, que tindrà lloc al carrer Félix de los Ríos. Durant tot el dia, l’espai museístic de Casa Tonot actuarà com a punt d’informació per als visitants que ho desitgin.