El Marrameu posa teatre a Torrelameu

“Senyores i senyors, nens i nenes: us donem la benvinguda al Festival Marrameu”. Així van donar inici ahir els veïns més joves de Torrelameu a la 8a edició d’aquest certamen de contes i espectacles al carrer. Un any més, el Marrameu –organitzat per l’ajuntament de Torrelameu i la companyia de teatre i titelles amb seu a Corbins Festuc Teatre– va omplir el municipi d’il·lusió, rialles, aplaudiments i activitats per a tots els públics. Entre ahir i avui, un total de 20 companyies oferiran fins a 27 propostes que inclouen disciplines com el teatre, el circ, la dansa, instal·lacions de joc i música, entre d’altres.

El director de Festuc Teatre, Pere Pàmpols, va assegurar ahir a SEGRE que la rebuda del públic està sent un èxit perquè “les entrades estan pràcticament esgotades en tots els esdeveniments de pagament” i va afegir que, durant el cap de setmana, “esperem una afluència d’unes 2.500 persones, moltes d’elles, procedents de fora de la demarcació de Lleida”. A través del portal virtual Escena Familiar, les famílies podien participar en el sorteig d’unes entrades vip al Marrameu, que els permetrien “barra lliure d’espectacles i viure el festival des de dins”, segons Pàmpols. Els afortunats van ser Joel, Mireia i la seua filla, Emily, que van agrair a l’organització l’oportunitat brindada i van afirmar que “aprofitarem l’entrada gratuïta durant els dos dies del festival” perquè “l’Emily es diverteix moltíssim amb el teatre, i nosaltres, també, ja que les obres toquen la fibra fins i tot als grans”. Està previst que les funcions d’avui, l’últim dia del Marrameu, comencin a partir de les 10.00 h. Paral·lelament, alguns dels espais de joc romandran oberts fins a les 21.00 h.