Pluja de fang i temperatures a la baixa

Els vehicles aparcats al carrer van aparèixer ahir al matí coberts de fang després d’una petita tempesta carregada de pols en suspensió, que segons les previsions ja no es tornarà a repetir avui. Així mateix, els termòmetres van tornar a registrar ahir una nova jornada més pròpia de l’estiu, amb màximes que van arribar als 34,8º a Baldomar.

La matinada va tornar a ser tropical per a l’època i a Raimat van fregar els 23 graus, mentre que altres municipis de Ponent van superar els 20 graus. En el conjunt de Catalunya, les temperatures d’ahir van ser 8 graus superiors al normal. La calor donarà una treva i per a avui s’espera un canvi de temps radical, amb tempestes i la caiguda dels termòmetres, que podria ser de fins a 10 graus. Per a la setmana que ve també s’esperen pluges.