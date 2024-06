Torrelameu, capital del conte

Torrelameu s’ha convertit aquest cap de setmana en la capital del conte en el marc de la vuitena edició del Festival Marrameu. Un total de 27 propostes d’una vintena de companyies han atret més de 2.000 visitants al llarg de tot el cap de setmana, que han pogut disfrutar de titelles, arts escèniques, circ, teatre i contes, a banda d’animacions i jocs de fusta tradicionals.

Les impressionants acrobàcies de la companyia de circ contemporani BotProject van abaixar ahir el teló del certamen, que va començar dijous amb tallers per a escolars de centres educatius de la zona i que constava de propostes tant gratuïtes com de pagament per a tots els públics. Fonts de l’organització van explicar que, “malgrat l’amenaça de pluja, el festival ha estat tot un èxit, i és que el Marrameu és ja un referent a les nostres terres i estem pensant en la següent edició”. Entre les propostes que van causar més furor entre el públic hi ha Hotel Flamingo, un homenatge de la companyia Clownic a Tricicle i els personatges del qual estan inspirats en la sèrie Tres estrelles. També van destacar els jocs aquàtics que van organitzar ahir al migdia La Tresca i la Verdesca a l’espai de la Creu, centre neuràlgic del festival. Precisament aquesta activitat no va poder portar-se a terme l’any passat per la pluja. Paral·lelament als espectacles, hi va haver també un mercat amb una quinzena de paradistes d’aliments, joguets artesans o roba per als més petits.Val a assenyalar, d’altra banda, la implicació dels veïns de la localitat en el certamen. Especialment pel que fa als nens de l’escola, que van participar com a voluntaris presentant els espectacles al públic. En aquest sentit, uns seixanta voluntaris són els que han treballat en l’organització i el desenvolupament del certamen.