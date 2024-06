Aquests són els millors ous frescos del mercat segons l’OCU

detail.info.publicated Redacció

L’Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analitzat ous frescos de gallines criades a terra, camperas i ecològiques. En total, 30 marques, entre les que hi ha marques líders del mercat (Coren, Dagu, El granjero, Pazo de Vilane, etc.) i marques blanques.

De l’analisi es desprèn que algunes marques es distingeixen per qualitat i preu per sobre de les altres:

Ous de terra: Alipende d' Ahorramás (0,18 €/unitat ) i Lidl ( 0,18€/unitat ).

(0,18 ) i ( ). Ous campers : Pazo de Vilane (0,26 €/unitat ) i Huevos Guillén de Mercadona (0,22 €/unidad ).

: (0,26 ) i (0,22 ). Ous ecològics: Rujamar (0,41 €/unidad ) i Carrefour Bio (0,39 €/unidad ).

Al laboratori s’ha mesurat l’espessor de la càmera, la gravetat específica, el pH de la clara i altres paràmetres per determinar el grau de frescor. Encara que tots els ous s’han analitzat amb el mateix marge de vida útil, entre 7 i 10 dies abans d’arribar a la data de consum preferent, no tots els productes arriben amb una frescor acceptable. Vuit suspenen en aquest apartat: dels de de tipus campero, El Mercado (Aldi), Olé, Alipende (Ahorramás), Carrefour El Mercado i Alcampo; dins dels ecològics, Carrefour Bio i Gutbio (Aldi); i de terra, Dia. "El més probable", explica l’OCU "és que les condicions de transport i emmagatzemament no hagin estat les idònies."

Els ous analitzats són de mida L-grans (de 63 a 73 grams) o M-mitjans (de 53 a 63 grams). En alguns estotjos s’indica que són de diversos calibres. Tots els productes compleixen el que anuncien, però en alguns casos es troben al límit inferior del pes de la seua categoria. Això es deu que des que es pesen, classifiquen i etiqueten en el centre d’embalatge, els ous van minvant per l’intercanvi de gasos i aigua que es produeix a través de la closca porosa.?

En funció de la temperatura i humitat de conservació, la minva pot ser gran i arriben a perdre la categoria comercial amb què s’havien envasat. Hauria de poder garantir-se que el pes pel qual paga el consumidor es manté dins dels 28 dies de vida útil.

Quan comprem ous envasats, a l’estoig podem llegir una sèrie de dades importants, com el tipus de cria de la gallina, la mida dels ous, la data de consum preferent, etc. Però una vegada a casa, en guardar-los a la nevera, si tens per costum treure els ous del seu estoig i col·locar-los a l’ouera del frigorífic, perdràs la informació, tret de la que apareix marcada a la closca. Això és important, perquè la data de consum preferent correspon als 28 dies de la posta.

La normativa exigeix que a cada ou vingui indicat el codi del sistema de cria i del productor:

El primer número correspon a la forma de cria: 0: producció ecològica; 1: de gallines camperes ; 2: de gallines criades a terra; 3: de gallines criades en gàbia.

correspon a la forma de cria: 0: producció ecològica; 1: de gallines ; 2: de gallines criades a terra; 3: de gallines criades en gàbia. Després ve el país: ÉS: Espanya.

I a continuació, 8 números que identifiquen la granja.

El que la normativa no exigeix és que la data de consum preferent estigui impresa a cada ou i, tanmateix, aquesta és una dada rellevant per al consumidor que no guarda l’envàs.