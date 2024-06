Què és l’estafa anomenada pharming, com funciona i com prevenir-la

detail.info.publicated Redacció

El pharming és una tècnica d’estafa en línia que combina els termes phishing i farming, i se centra en la manipulació del tràfic web per robar informació confidencial. En aquest atac cibernètic, els delinqüents redirigeixen els usuaris a llocs web falsos, dissenyats per capturar dades personals i credencials d’inici de sessió, com contrasenyes i números de compte, o per instal·lar codi maliciós als dispositius.

Què és el pharming i com funciona?

El pharming aprofita la infraestructura de navegació per Internet, específicament la conversió de noms de domini en adreces IP per part dels servidors DNS. En redirigir els usuaris a llocs web fraudulents, els atacants poden robar informació personal i financera.

El pharmingpot operar de dos maneres principals:

Pharming basat en codi maliciós:

Els ciberdelinqüents envien un codi maliciós a través d’un correu electrònic, que instal·la un virus a l’ordinador de l’usuari. Aquest codi maliciós modifica l’arxiu de hosts del sistema, redirigint el tràfic a un lloc web fraudulent, fins i tot si l'adreça URL s’ha escrit correctament.

Enverinament de DNS:

Els atacants alteren les taules DNS d’un servidor, la qual cosa provoca que els usuaris siguin dirigits a llocs web falsos en lloc dels legítims. Aquests llocs poden recollir informació sensible o instal·lar virus a l’ordinador de l’usuari.

Diferències entre phishing i pharming

El pharming es diferencia del phishing en què no requereix que l’usuari faci cap acció específica, com fer clic en un enllaç. Mentre que el phishing utilitza correus electrònics o missatges enganyosos per sol·licitar informació, el pharming redirigeix automàticament l’usuari a llocs fraudulents sense necessitat d’un clic previ, cosa que el converteix en una amenaça més perillosa.

Senyals d’un atac cibernètic de pharming

És crucial estar alerta davant dels següents senyals que podrien indicar que has estat víctima d’un atac cibernètic de pharming:

Càrrecs no reconeguts a les teues targetes de crèdit, dèbit o PayPal.

Sol·licituds d’amistat o connexions en xarxes socials que no has fet.

Missatges o publicacions en xarxes socials que no hagis publicat.

Aparició de programes nous al teu dispositiu que no has descarregat ni instal·lat.

Canvis a les contrasenyes dels teus comptes online.

Com prevenir el pharming: consells essencials

Protegir-te contra el pharming és vital per mantenir la teua informació segura. Aquí et deixem algunes recomanacions clau: