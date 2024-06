Exposició de cartells de la festa major de Roig Nadal

La regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, va inaugurar ahir a la tarda a la sala d’exposicions municipal de Lleida una mostra històrica de cartells de la festa major de la ciutat obra del dibuixant, il·lustrador i activista cultural lleidatà Miquel Roig Nadal (1923-2008). L’exposició, que va obrir les portes el 6 de juny passat i tancarà el 18 d’agost, recopila una trentena d’originals que va crear per als concursos artístics organitzats entre els anys 1947 i 1991 tant per a les festes de Lleida com per a la Fira de Sant Miquel. Miquel Roig Nadal va dedicar la seua vida al comerç. Regentava l’establiment Casa Roig, ubicat a la plaça de Sant Joan. Va ser una figura polifacètica i sempre va tenir altres inquietuds com el dibuix, l’aquarel·la i la il·lustració de cartells. També va ser conegut pels seus pessebres.