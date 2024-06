L'organista Montserrat Torrent, de 98 anys, actuarà en el 25 aniversari de la restauració de l'orgue de la Pobla de Cérvoles

Organista incombustible amb 98 anys, Montserrat Torrent serà una de les artistes que actuarà amb motiu del 25 aniversari de la restauració de l’orgue barroc de la parròquia de la Pobla de Cérvoles. Per rememorar aquesta efemèride, s’han programat diverses activitats a l’església del municipi que començaran el 22 de juny vinent, amb la conferència de Sofia Mata de la Cruz, historiadora de l’Art de la diòcesi de Tarragona i professora associada de la Universitat Rovira i Virgili, experta en l’obra de l’escultor Lluís Bonifaci, autor del frontal de l’orgue de la Pobla de Cérvoles.

Així mateix, Jonatan Carbó i Casanellas oferirà el primer concert. El segon serà el proper 14 d’agost a càrrec de Montserrat Torrent, organista reconeguda a nivell internacional, que també destaca per la seua tasca formadora d’organistes, segons van destacar des de l’organització de l’aniversari.

Finalment, la programació comptarà amb un tercer concert el 2 de novembre a càrrec de Santiago Banda Práxedes (Zumaia, 1980), organista i clavecinista que oferirà un concert d’orgue del cicle Els orgues de Ponent i del Pirineu. Aquesta actuació tancarà el programa de celebració del 25 aniversari de la restauració i que és possible gràcies a l’aportació econòmica de l’ajuntament de la Pobla de Cérvoles.Des de l’organització dels actes assenyalen que el 1792 Francesc Freixenet va tocar per primera vegada l’orgue barroc de l’església de la Pobla de Cérvoles. Va ser construït per Anton Cases de Reus i el frontal va ser tallat per l’escultor Lluís Bonifaci Sastre de Valls. La restauració es va iniciar el 1990 i el 14 d’agost de l’any 1999 l’organista Bernat Bailbé va fer el concert d’estrena de l’instrument restaurat. L’actuació de Montserrat Torrent, l’organista més longeva, se celebrarà precisament el mateix dia que es compleixen 25 anys d’aquesta data històrica.

Premio Nacional de Música, Creu de Sant Jordi i honoris causa

L’organista Montserrat Torrent (Barcelona, 1926) va ser distingida el 2021 amb el Premio Nacional de Música del ministeri de Cultura en la modalitat d’interpretació. El jurat del guardó va destacar la seua capacitat per treballar en àmbits “tan diversos” com la interpretació, la investigació i la divulgació, que l’ha portat a ser una de les intèrprets en actiu més longeves del món. També en van destacar el treball “incansable” per recuperar repertori històric i restaurar orgues, com el de l’església Sant Felip Neri de Barcelona. És doctora honoris causa per la UAB i Creu de Sant Jordi.