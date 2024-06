Hortalisses d’horts urbans, un risc per a la salut?

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat a 15 horts urbans i periurbans de les províncies de Sevilla, Huelva i Còrdova ha posat de manifest que el consum de les hortalisses d’aquests horts no resulta perillós per a la salut. L’objectiu d’aquest treball era conèixer si els metalls pesants que s’adquireixen després de la ingesta de productes naturals procedents d’entorns urbans podien posar en risc la salut humana. El treball ha estat realitzat per Sabina Rossini Oliva, del Departament de Biologia Vegetal i Ecologia de la Universitat de Sevilla (US) al costat de Rafael López Núñez de l’Institut de Recursos Naturals i Agrobiologia de Sevilla (Irnas), del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i ja està publicat en obert a la revista Environmental Science and Pollution Research.

Per dur-lo a terme es van recollir 282 hortalisses i 102 mostres de terra en horts urbans de Sevilla. A Còrdova es van estudiar els parcs de l’Asomadilla i de Llevant, mentre que a Huelva el camp d’estudi ha estat el parc Moret i els municipis de Nerva i Riotinto. Aquestes mostres urbanes es van comparar amb altres recollides en un hort periurbà d’Utrera i comprades en supermercats, segons ha recollit el CSIC en un comunicat.

Una vegada analitzades les hortalisses, es va calcular el risc per a la salut derivat de la ingesta dels elements arsènic, bor, bari, cadmi, cobalt, crom, coure, níquel, plom i zinc i el seu potencial risc carcinogènic. Malgrat que alguns dels terres d’aquests horts van mostrar contaminació per elements potencialment contaminants com l’arsènic, plom o zinc, els resultats van mostrar que el risc potencial per a la salut humana és mínim, molt per sota dels llindars de referència internacionals.

Segons els autors del treball, els resultats són tranquil·litzadors en comparació amb estudis anteriors que també alertaven de la perillositat que comporta la presència de metalls pesants en alguns horts urbans. Una de les zones que més les preocupava aquesta toxicitat era l’entorn miner de Riotinto, a Huelva, on s’han trobat nivells de contaminació molt alts als terres. Tot i així, no es detecta perill pel consum de les hortalisses, encara que els investigadors subratllen que és fonamental un bon rentat previ a la ingesta.

"Davant de la proliferació a nivell mundial d’horts urbans, diversos estudis previs ja havien indicat la presència d’elements potencialment contaminants als terres i hortalisses, provinents especialment del trànsit a grans ciutats. Tanmateix, en molt poques ocasions s’havia quantificat els riscos que comporta per a la salut humana, tal com hem realitzat en aquest estudi i considerem que era important saber quina podia ser l’afecció a les persones", segons ha indicat un dels investigadors principals de l’estudi, Rafael López Núñez, de l’Irnas-CSIC.

Malgrat el positiu d’aquests resultats, els investigadors posen èmfasi que en un futur puguin aparèixer noves fonts de contaminació fruit del canvi climàtic. Per això, indiquen els experts, és necessari ampliar aquests estudis per fer front a altres situacions contaminants que puguin sorgir en el context de contaminació global.