Lleida, parada de Vitòria al Vaticà en cadira de rodes

Els vitorians Rubén Zulueta i José Ignacio Fernández són una parella única al món. Ambdós pateixen distròfia muscular, una malaltia degenerativa, per la qual cosa es desplacen en cadira de rodes. Tanmateix, res no els impedeix de viatjar per una bona causa: visibilitzar les malalties rares i minoritàries que afecten a 70 milions de persones al món –3 milions d’elles, a Espanya.?

Juntament amb el seu amic Antonio González, Rubén i José Ignacio duen a terme la seua última gesta: un viatge de gairebé 780 km des de Vitòria fins el Vaticà. L’aventura va començar fa una setmana i ahir van fer parada a Lleida. Tenen previst passar avui per Cervera.

Arribats al Vaticà, seran rebuts pel papa Francesc. Aquesta és només una de les accions que han emprès a través de l’associació sense ànim de lucre CaMinus, fundada el 2019. Des d’aleshores, han recaptat més de 22.000 €, han elaborat una guia de viatge del Camí de Santiago apta per a persones en cadira de rodes, han protagonitzat el documental Persiguiendo el límite i han recorregut gairebé 6.000 km en uns dos anys. “Ara veiem la malaltia des d’un altre punt de vista i som capaços de fer coses que abans crèiem impensables”, va explicar Rubén a SEGRE.