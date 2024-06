PortAventura estrena Duelins, un videojoc gratis per no avorrir-se a les cues de les atraccions

detail.info.publicated Redacció

A PortAventura World, el parc temàtic ubicat a Salou, hi ha algunes de les muntanyes russes més veloces i emocionants del món: Furius Baco, Shambhala o Dragon Khan, que solen acumular llargues cues.

Per combatre l’avorriment i fer que l’espera a les files sigui més entretinguda, PortAventura ha llançat un nou videojoc mòbil en col·laboració amb PlayStark. Es tracta de Duelins, un joc multijugador dissenyat per millorar l’experiència mentre esperes per pujar a les atraccions.

Com es descarrega i es juga a Duelins a PortAventura

Per jugar a Duelins mentre esperes per pujar a atraccions com Furius Baco, Shambhala i Dragon Khan, segueix aquests senzills passos:

Descarrega el joc: Duelins està disponible de forma gratuïta tant en l’Apple Store com a Google Play Store. Descarrega'l al teu smartphone abans o durant la visita al parc.

Accedeix al joc al parc: Una vegada al parc, busca una pantalla gran a prop de la cua de les atraccions esmentades. Aquesta pantalla mostrarà un codi únic que has d’introduir en el joc per començar.

Crea el teu perfil de jugador: Després d’entrar el codi, hauràs d’escriure el teu nom de jugador i podràs unir-te a la partida.

Juga: Cada partida de Duelins dura aproximadament 5 minuts i permet la participació de fins a 10 jugadors. Els jugadors es divideixen en dos equips o "famílies": els Atmos i els Drax. L’objectiu és derrotar els personatges de l’equip contrari restant-los vida, utilitzant habilitats especials úniques de cada personatge per obtenir la victòria. Alguns personatges fan més mal més al final del torn, d’altres són capaços de restaurar vida i alguns arriben més lluny amb el seu llançament...

Rànquing públic

Després de cada partida podràs veure el rànquing del final del dia i comprovar les puntuacions, tant la teua com la de la resta de participants.