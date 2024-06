Lleida guanya donants de sang

El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya ha aconseguit el repte proposat per al Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, que es va celebrar ahir, després d’aconseguir 128.000 donacions en mig any. Tanmateix, no s’ha d’abaixar la guàrdia i de cara a l’estiu, quan les aportacions tendeixen a baixar, insta la ciutadania a mantenir aquest gest altruista. A les comarques lleidatanes, en els cinc primers mesos de l’any han augmentat un 38% els nous donants de sang, amb un total de 882 davant dels 694 del mateix període de l’any passat. L’objectiu ara és que els acabats d’incorporar donin sang més d’una vegada a l’any i recorden que les dones poden fer-ho a fins tres vegades i els homes, quatre.

Segons les xifres aportades a aquest diari pel Banc de Sang i de Teixits, entre el gener i el maig s’han registrat 6.649 donacions de sang i 922 de plasma a les comarques lleidatanes. A la pàgina web del Banc (www.donarsang.gencat.cat) es poden conèixer les campanyes de donació i inscriure’s. Ahir, per donar visibilitat al repte assolit, es va culminar el primer pilar de castellers virtual, que els ciutadans poden veure amb l’ajuda d’un telèfon mòbil i a través d’un codi QR al web i davant de l’ajuntament de Lleida. La Paeria també es va il·luminar ahir de roig per celebrar el Dia del Donant.

A les portes de l’estiu, el Banc de Sang i de Teixits recorda que amb l’arribada de les vacances cal mantenir el ritme de donacions per fer front a la calor i al canvi de rutines. Es tracta d’un dels períodes en què les donacions baixen i cal tenir en compte que la sang caduca, per la qual cosa cada dia calen 1.000 donacions per assegurar les necessitats dels pacients de tots els hospitals de Catalunya. Els motius més freqüents per necessitar una transfusió són els tumors, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o les malalties de la sang com les anèmies.Així mateix, la setmana passada el Banc de Sang també va llançar una campanya per recordar la importància de la donació de teixits per salvar vides. Com va publicar SEGRE, onze lleidatans ho van fer l’any passat i un en el que va d’aquest 2024.