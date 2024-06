Lleida obre la temporada de les piscines municipals

Els primers banyistes de la temporada ja s’han deixat veure aquest matí a les piscines municipals de Lleida. Les instal·lacions de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Magraners estan obertes a partir d’avui i es podran gaudir fins al 8 de setembre.

El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, ha donat el tret de sortida a la temporada de bany i ha saludat els primers usuaris de la piscina municipal de Balàfia. Quiñónez ha destacat que enguany s’ha ampliat l’horari d’obertura i que, per tant, romandran obertes al públic una hora més del que era habitual.

"L'any passat ja el vam ampliar alguns dies i la rebuda va ser tan positiva que, per això, aquest any, afegim una hora més d'obertura, perquè la gent pugui gaudir de les instal·lacions i d'aquest tipus de lleure", ha explicat el regidor. Quiñónez ha recordat que les piscines actuen com a refugi climàtic que ajuda a pal·liar les onades de calor.

La venda d'entrades és prioritàriament online, mitjançant un codi QR que es pot descarregar a la pàgina web https://piscines.paeria.cat, ja que d'aquesta manera s'eviten cues i aglomeracions als accessos de cada recinte, a més de controlar-ne l'aforament amb l'antelació suficient.

El preu d'una entrada individual a les piscines és de 3'60€ i hi ha abonaments de 5, 10 i 20 entrades a un preu de 11, 19'50 i 34€, respectivament. Les famílies nombroses i monoparentals gaudeixen de bonificacions d'un 25% en els abonaments, mentre que les persones majors de 65 anys i les persones jubilades tenen entrada gratuïta i no han de fer cap tipus de reserva per accedir-hi. També tenen entrada gratis les persones amb discapacitat i els menors de 3 anys.

Al recinte de les piscines de Cappont, Balàfia, Pardinyes i Bordeta hi haurà servei de bar. També s'oferirà servei de guarda-roba gratuït, però limitat al nombre de cistelles disponibles.