El Magnífic Fest de Lleida és una gran festa

La cantant barcelonina Suu, amb un look molt rocker, va encendre el Magnífic Fest a la tarda. - GERARD HOYAS

Suu, Iván Ferreiro i La Oreja de Van Gogh van ser algunes de les estrelles que ahir van escalfar el recinte de Les Firetes de Lleida en l’arrancada d’un Magnífic Fest que pinta de rècord. La tercera edició del festival musical de Lleida, que seguirà avui amb la jornada central i culminarà demà diumenge amb el dia familiar, estava ahir a la nit a punt de penjar el cartell de sold out.

Els organitzadors van assegurar amb satisfacció que amb prou feines quedaven unes quantes entrades a taquilla, fent “un pas important més en la consolidació d’aquest certamen”. Un creixement exponencial del Magnífic Fest que es posa de manifest amb els dos escenaris gegants, de més dimensions que l’any passat.

La nit va arrancar amb el rock alternatiu dels biscaïns Shinova. - GERARD HOYAS

El principal, una petita catedral de 30 metres de boca i una quinzena de fons. De fet, el secundari és de mida semblant al principal de l’anterior edició. I l’entorn sembla una petita ciutat que rep el públic amb un photocall, zona de food-trucks, àrea de market, un village farcit de barres, zones VIP i chill-out i fins oferta per tatuar-se entre concert i concert.

Les primeres notes musicals de la tarda van anar a càrrec de la lleidatana Maria Puigvert al capdavant del seu projecte pop-punk La Niña Paracaídas. Va agafar el relleu la barcelonina Susana Ventura, Suu, i el gallec Iván Ferreiro, excantant de Los Piratas. Poc abans de la mitjanit va arribar un dels plats forts, els donostiarres La Oreja de Van Gogh, amb la cantant Leire Martínez. Per a aquesta nit s’espera un xou dels madrilenys Vetusta Morla que promet: arriben a Lleida carregats amb dos tràilers de material de llum i so. I per fer boca, el Magnífic a la Ciutat des del migdia i gratuït (vegeu l’agenda).