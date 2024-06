Cappont i tres partides de l'Horta, de festa major

Les partides de les Canals, Vallcalent i el Pla de Gualda de l’Horta de Lleida i el barri de Cappont de la capital del Segrià van celebrar al llarg del cap de setmana passat les seues respectives festes majors, aglutinant bona part dels seus veïns, que van participar activament en els actes organitzats per les diferents associacions veïnals. Des de divendres i fins ahir diumenge, no van faltar balls, concursos, cucanyes, homenatges, proclamació de pubilles i hereus, espectacles i dinars populars, entre altres activitats.

El pregó de Mati Díaz, presidenta de l’àrea de la dona de l’associació de veïns de Cappont, va inaugurar dissabte passat la festa major del barri, en una jornada que va culminar amb un concert de gòspel a càrrec de la coral que forma part de la mateixa entitat. A l’acte va assistir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat del regidor del barri, Jackson Quiñónez, i de diversos membres de la corporació municipal. Larrosa va animar els assistents a visitar el Museu Morera, equipament inaugurat de forma oficial unes hores abans, i va assegurar que “amb les actuacions de renaturalització previstes, Cappont serà un dels barris més verds de la ciutat”. Algunes de les activitats que van tenir una gran acollida popular van ser les batucades, el Matí Intercultural i Familiar, ahir diumenge a la rambla Doctora Castells, o la trobada de corals Primavera coral, celebrada ahir a la tarda al local social de Cappont.A les partides de l’Horta, les celebracions també van arrancar amb els pregons. A Vallcalent, Montse Cerqueda va ser l’encarregada aquest any de llegir-lo, en un acte al Parc Ambiental de la Serra Llarga, on ahir a la tarda es va retre un homenatge sorpresa al seu president, Francesc Montardit. Pel que fa al Pla de Gualda, el pregoner va ser Cosme García. Després de la seua intervenció, es va donar pas a un sopar popular i un animat ball. Entre les activitats de la jornada d’ahir, val a destacar una cassolada popular. Quant a la partida de les Canals, els veïns també es van reunir en dinars populars i van organitzar diverses activitats musicals i altres per al públic més familiar.