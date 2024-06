Consells per ajudar gossos i gats perquè no pateixin amb els petards de la revetlla de Sant Joan

La por al soroll, sobretot al dels petards i dels focs d’artifici, és freqüent en gossos i gats: la pateixen entre un 25 i un 50% dels animals. Les causes poden ser el temperament poruc de l’animal, una experiència traumàtica lligada a un soroll o no haver-se habituat als sorolls durant el període de socialització. A més, la sensibilitat auditiva dels gossos i gats és molt superior a la de les persones, en especial per a sons molt aguts. Amb la proximitat de les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere, sorgeix entre els propietaris de gossos i gats la mateixa inquietud de sempre: Com puc ajudar-lo perquè no pateixi?

Amb l’objectiu d’ajudar els propietaris d’aquests animals de companyia, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), amb la col·laboració de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat un pòster amb nou recomanacions (vegeu el final de l'article). Aquests continguts han estat elaborats amb l’assessorament de Marta Amat, veterinària i etòloga del Servei d’Etologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre de l’equip d’AWEC Advisors, una start-up d’aquesta universitat.

Les recomanacions són: Prepara una zona segura per a l’animal. Hauria de ser una zona a dins de casa on estigui còmode, tingui totes les seves coses i estigui el més aïllat possible del soroll exterior

Encén la televisió o la ràdio per esmorteir el soroll de fora.

Anticipa’t, si és possible, als moments amb més soroll, i assegura’t que el teu gos o gat és a dins de casa i té accés a la zona segura.

Si l’animal et busca, permet-li estar amb tu, reconforta’l i intenta calmar-lo.

No el renyis si reacciona amb por.

No el forcis a sortir si no vol.

Si treus el gos a passejar, fes-ho en les zones i les franges horàries més tranquil·les.

Utilitza un arnès en comptes d’un collar convencional per a més seguretat i per evitar que el gos s’escapi si s’espanta.

Ves al veterinari: t’ajudarà a tractar aquest problema per altres vies, com pot ser amb l’ús de productes ansiolítics.

Com sé que el meu animal té por al soroll?

Els animals poden manifestar la por al soroll amb símptomes diversos com poden ser tremolors; una postura defensiva ―la cua entre les potes, les orelles caigudes, la mirada desviada, etc.―; intents d’escapar-se i d’amagar-se; amb miols, en el cas dels gats, o fent lladrucs i gemecs, en el cas dels gossos; i amb símptomes com la respiració agitada, la salivació, les pupil·les dilatades, taquicàrdia o que es facin pipí o caca a sobre.

Què puc fer si perdo el meu animal?

Si el teu animal porta microxip i està registrat a l’Arxiu d'identificació d'animals de companyia (AIAC), has d’informar el teu veterinari o contactar directament amb l’AIAC al telèfon 93 418 92 94 (disponible les 24 hores del dia). Mitjançant el codi QR de la placa o al microxip, quan el trobin contactaran amb tu. Gràcies a l’AIAC, més del 80% dels animals perduts són retornats cada any als seus propietaris.