El Bo Cultural Jove 2024 ja es pot sol·licitar: com fer-ho, requisits i en què es pot gastar

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més de 4.000 joves de les comarques lleidatanes que hagin complert o hagin de complir els 18 anys el 2024 ja poden sol·licitar el Bo Cultural Jove.

Els beneficiaris disposaran d’una targeta prepagament amb 400 euros que podran destinar a diferents productes culturals en format físic, productes digitals i arts escèniques.

Com es pot sol·licitar el Bo Cultural?

Per sol·licitar el Bono Cultural Joven 2024, s’han establert dos mètodes:

1. Sol·licitud presencial:

Es pot presentar la sol·licitud a les oficines de Correus.

El sol·licitant ha de portar la documentació requerida, que pot descarregar-se des del lloc web del Bono Cultural Joven.

És necessari presentar un document d’identificació vàlid, com el DNI, NIE o la Targeta de Residència.

2. Sol·licitud en línia:

Es pot realitzar a través del lloc web oficial www.bonoculturajoven.gob.es. Aquest mètode permet una gestió més ràpida i còmoda des de qualsevol lloc.

La data límit per sol·licitar el Bo Cultural és el 16 de setembre.

Com utilitzar el Bo Cultural

El Bo Cultural Jove es pot gastar en una àmplia varietat d’activitats i productes culturals, dividint-se en tres categories principals, cada una amb el seu propi límit de despesa per assegurar un consum diversificat:

200 euros per a arts en viu , patrimoni cultural i arts audiovisuals: entrades i abonaments per a espectacles d’arts escèniques, concerts de música en directe, cine, museus, biblioteques, exposicions i festivals literaris, musicals, escènics o audiovisuals. També es poden utilitzar per assistir a espectacles taurins.

100 euros per a productes culturals en suport físic: llibres, revistes, premsa i altres publicacions periòdiques. També videojocs, partitures, discos, CD, DVD o Blu-ray.

100 euros per a consum digital o en línia: El bo pot utilitzar-se per a subscripcions i lloguers en plataformes de música, lectura o audiovisuals. També és vàlid per a la compra d’audiollibres, llibres digitals (e-books), subscripcions per descarregar arxius multimèdia (podcasts), videojocs en línia, i subscripcions digitals a premsa, revistes i altres publicacions periòdiques.

Per la seua part, el diputat del PSC per Lleida al Congrés, Amador Marquès, va detallar que el programa “dona l’oportunitat als joves d’accedir a la cultura”, així com de viatjar amb el Programa Estiu Jove, del qual es podran beneficiar més de 45.000 joves lleidatans.