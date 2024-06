Justin Timberlake és arrestat per conduir sota els efectes de les drogues

detail.info.publicated efe

Justin Timberlake ha estat arrestat en les últimes hores a Long Island. El cantant va ser detingut dilluns a la nit a la localitat de Xa Harbor, a uns 150 quilòmetres a l’est de Nova York, a l’exclusiva zona de platges coneguda com els Hamptons, segons fonts de la policia local citades per Fox News

Timberlake, de 43 anys, passarà aquest matí a disposició judicial, en una audiència en la qual es formularan els càrrecs contra ell. En aquests moments, Timberlake es troba enmig d’una gira, 'Forget Tomorrow World Tour', la pròxima parada del qual és Chicago els divendres vinents i dissabte, per tornar després a Nova York i continuar a Boston.

Timberlake ha reconegut en el passat que ha consumit marihuana "per apagar la ment", o que al Festival de Coachella havia consumit "moltes substàncies diferents".

Timberlake (Memphis, 1981), que va arribar a ser considerat "el príncep del pop", es va fer famós com un dels talents infantils de la companyia Disney i, posteriorment, com a membre de l’agrupació pop NSYNC va arribar a vendre uns 70 milions de discos. L’artista, que també ha participat com a actor en pel·lícules com 'In Time' (2011), en la seua etapa posterior com a solista, va aconseguir vendes estimades de 88 milions de còpies amb els seus treballs musicals i amb deu premis Grammy, entre el que va recollir per 'Justified' com a millor disc de pop vocal i el que va aconseguir el 2017 per la cançó 'Cant' Stop The Feeling!' un dels seus grans 'hits’.