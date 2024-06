Almenys 550 morts per les elevades temperatures en el pelegrinatge a La Meca

detail.info.publicated efe

Almenys 550 pelegrins de diferents nacionalitats han mort al llarg d’aquesta setmana durant els ritus del pelegrinatge ritual anual o "hach" a la ciutat saudita de La Meca per causes relacionades amb les altes temperatures, que van assolir els 51,8 graus en algunes jornades, van informar aquest dimecres diverses fonts.

Una font mèdica va dir a EFE, sota condició d’anonimat, que fins el moment la xifra de cadàvers al dipòsit de cadàvers d’Al Muaisem, la més gran de La Meca, és de 550, si bé no va descartar que aquesta xifra s’elevi durant aquesta jornada, que posa fi al pelegrinatge d’aquest any.

Va agregar que "almenys 325 pelegrins egipcis (del total de morts) van morir durant el pelegrinatge a La Meca aquest any", la majoria d’ells per causes relacionades amb la temperatura, que segons el Centre Nacional de Meteorologia saudita va oscil·lar entre els 45 i els gairebé 52 graus en les hores de més calor, entre les 11 i les 16 hores.

Així mateix, va confirmar que també van morir almenys 60 pelegrins jordans, xifra que eleva la xifra publicada ahir pel Ministeri d’Exteriors de Jordània, que va emetre 41 permisos per enterrar pelegrins del regne haiximita a La Meca a petició de les famílies.

"Tots els pelegrins van morir a causa de la calor, excepte una persona que va resultar fatalment ferida durant una simple estampida entre una multitud de pelegrins", va detallar.

Segons aquesta font, el nombre de morts entre els pelegrins egipcis va augmentar perquè la majoria no estaven registrats en la delegació oficial, que no tenia constància de la presència d’aquests conciutadans que van viatjar pel seu propi compte.

Fins al moment, la delegació iraniana va informar també de la mort d’onze iranians per cops de calor, mentre uns altres 26 continuen hospitalitzats; mentre fonts oficials tunisianes van informar de la mort de 35 dels seus ciutadans que estaven realitzant el pelegrinatge.