Investigadors de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) i de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) recomanen reforçar la immunitat contra la covid-19 en persones amb càncer. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi sobre l'efectivitat de les vacunes contra la covid en pacients amb càncer a Catalunya publicat a 'Nature Communications'. I és que aquests pacients tenen més risc de mort per covid, especialment els qui tenen càncer de pulmó, neoplàsies hematològiques o es troben en tractament sistèmic, com la quimioteràpia. Els investigadors han analitzat les dades de 184.744 pacients amb neoplàsies inclosos al sistema d’informació per al desenvolupament de la investigació en atenció primària.

La participació dels malalts amb càncer actiu en els assaigs clínics que s’han dut a terme per provar l’eficàcia de les vacunes contra la covid-19 ha estat molt limitada, amb la qual cosa no s’ha pogut conèixer amb exactitud l’eficàcia de la immunització contra el virus SARS-CoV-2 entre aquest grup de risc.

Tot i així, les dades prospectives que s'han obtingut en diversos estudis mostren que els pacients amb càncer podrien desenvolupar menys anticossos protectors davant el virus de la covid-19 que la població general, especialment després de rebre una sola dosi de vacuna.

L'estudi que s’acaba de publicar confirma aquests resultats, a partir de l’anàlisi de dades massives obtingudes de registres clínics. Aquest és el treball més complet realitzat fins ara sobre aquesta qüestió i el primer d’aquestes característiques que utilitza informació procedent de dades del món real.

La meitat dels individus inclosos a l’estudi (92.372) havien rebut almenys la primera immunització completa (dues inoculacions de la vacuna) i l'altra meitat (92.372) no s'havien vacunat en el moment de realitzar el treball.

Els investigadors han comparat les dades de mortalitat i les complicacions greus derivades de la covid-19 del grup immunitzat després de rebre la primera i la segona dosi de la vacuna amb les del grup no vacunat. A continuació, han comparat els resultats dels integrants del grup experimental després d'haver rebut la dosi de reforç de la vacuna (que eren 54.267 pacients) amb una mostra equivalent de persones del grup control que només havien rebut les dues primeres inoculacions.

Més complicacions i mortalitat entre els no vacunats

Els resultats de l’estudi mostren que la taxa de mortalitat i de complicacions greus entre els pacients amb càncer no vacunats és el doble que entre els que han rebut la primera dosi completa. Tot i així, aquesta diferència és menor que la que s’observa entre la població general immunitzada contra el SARS-CoV-2 i la no immunitzada.

L'investigador d'ISGlobal Otavio Ranzani ha explicat que els resultats demostren "clarament" que la vacunació contra la covid redueix significativament la mortalitat i les complicacions greus entre els pacients amb càncer, especialment els qui han rebut la dosi de reforç. De la seva banda, la investigadora de l'IDIAPJGol Talita Duarte-Sallés destaca que l'estudi proporciona informació essencial per comprendre l'impacte de al vacunació contra la covid en pacients amb càncer i ajuda a dissenyar les polítiques de salut pública que permetin protegir aquesta població vulnerable.