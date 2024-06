Busquen dades de la presó franquista a la Seu Vella

Una quinzena de persones es van reunir ahir a la Casa de la Volta al Turó de la Seu Vella per donar encara més llum sobre el camp de concentració que el règim franquista va instal·lar en aquest emblemàtic monument de la ciutat. Aquesta primera trobada, impulsada per la historiadora Noemí Riudor, es va centrar en l’estudi de la llista trobada amb més de 4.000 noms de persones que van estar recloses en aquest camp (vegeu SEGRE d’ahir), amb l’objectiu d’iniciar un treball col·laboratiu per trobar la història que es troba darrere de cada nom. El llistat que s’ha trobat és fruit de les investigacions de Joan Ramon Segura i Marisa Bendicho, els avis dels quals van ser presoners en aquest camp.

Els interessats a participar en el projecte o si tenen alguna informació poden contactar a través del mail carreteret@yahoo.es.