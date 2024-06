El govern estatal preveu aprovar una oferta de feina pública rècord amb 40.000 places

El Ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública José Luis Escrivà.Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

detail.info.publicated agencies detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El govern estatal preveu oferir 40.121 places d'ocupació pública aquest 2024, segons ha anunciat UGT. La xifra supera la del 2023, que va ser de 39.574 places. De les previstes per a aquest any, 20.840 seran de torn lliure i almenys 10.600 correspondran a promoció interna. Sempre segons els números que ofereix el sindicat, 8.681 seran per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (6.520 en torn lliure i 2.162 en promoció interna) i 4.162 van destinades als nous serveis previstos a la llei de pressupostos del 2023. El sindicat, que matisa que les xifres són aproximades i que les definitives es donaran a conèixer en el pròxim Consell de Ministres, s'ha mostrat satisfet amb la convocatòria perquè "crea ocupació neta".

UGT recorda que aquest serà l'últim any en el qual s'apliqui la taxa de reposició, una reivindicació "històrica" del sindicat. També indica que l'oferta tindrà en compte les places no cobertes d'ofertes anteriors, que es convocaran novament.

Així, el sindicat afirma que el govern estatal ha detectat que almenys 3.000 places de les ofertes del 2022 i el 2023 no s'han cobert fins ara, per la qual cosa s'acumularan a la nova oferta.

L'oferta s'ha de convocar, segons la informació d'UGT, abans del 30 de novembre del 2024, acumulada o separada de l'oferta del 2023. També preveu l'impuls de la convocatòria territorialitzada i diferenciada de places de cossos generals per a zones de cobertura difícil i temporalitat significativa.