L’estiu de 2024 comença aquest dijous, 20 de juny, i durarà 93 dies i 16 hores

Un grup de joves de Lleida mullant-se els peus per refrescar-se.Magdalena Altisent

El solstici d’estiu té lloc quan el Sol arriba a la màxima declinació (mínima en el solstici d’hivern des de l’hemisferi nord), projectant la llum sobre la màxima latitud geogràfica a la Terra.

Aquest any aquesta circumstància es produirà aquest dijous, dia 20 de juny, a les 20 hores 51 minuts UTC segons càlculs del Observatorio Astronómico Nacional. Aquesta estació durarà aproximadament 93 dies i 16 hores, i acabarà el 22 de setembre amb el començament de la tardor.

El començament de l’estiu a l’hemisferi nord coincideix amb el començament de l’hivern a l’hemisferi sud.

L’inici de les estacions ve donat, per conveni, per aquells instants en què la Terra es troba en unes determinades posicions en la seua òrbita al voltant del Sol. En el cas de l’estiu, aquesta posició es dona en el punt de l’eclíptica en el qual el Sol assoleix la seua posició més boreal.

El dia en què això succeeix, el Sol assoleix la seua màxima declinació Nord (+23º 27) i durant diversos dies la seua altura màxima al migdia no canvia; a aquesta circumstància se la crida també solstici d’estiu. En aquest instant en l’hemisferi sud s’inicia l’hivern.

El dia del solstici d’estiu correspon al més llarg de l’any. Al voltant d’aquesta data es troben el dia en què el Sol surt més aviat i aquell que es pon més tard. Un fet circumstancial no relacionat amb les estacions es dona també en aquesta època: el dia de l’afeli, és a dir, el dia en què el Sol i la Terra estan més allunyats entre si al llarg de l’any. Aquest any serà el 5 de juliol.

És aquest allunyament més gran del Sol el que causa que la Terra es mogui més lentament al llarg de la seua òrbita el·líptica durant l’estiu (segons la coneguda com a segona llei de Kepler) i per tant aquesta estació es més llarga que d’altres.

L’inici de l’estiu pot donar-se, a tot estirar, en tres dates diferents del calendari (del 20 al 22 de juny). Al llarg del segle XXI l’estiu s’iniciarà en els dies 20 i 21 de juny (data oficial espanyola), sent el seu inici més matiner el de l’any 2096 i l’inici més tardà el de 2003. Les variacions d’un any a l’altre són degudes a la manera en què encaixa la seqüència d’anys segons el calendari (uns de traspàs, d’altres no) amb la durada de cada òrbita de la Terra al voltant del Sol.