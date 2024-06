detail.info.publicated efe

El nombre de linxs ibèrics adults s’ha multiplicat per deu en el que va de segle, per la qual cosa aquest animal deixarà de ser considerat "en perill" i millora el seu estatus al de "vulnerable" a la Llista Roja que elabora la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

L’organització internacional actualitzarà la llista el proper 27 de juny, però ja ha avançat aquest dijous que una de les grans novetats en ella serà la millora en l’estatus d’aquest mamífer endèmic de la Península Ibèrica, que ha arribat a ser en dècades anteriors l’espècie de felí més amenaçada del planeta.

"Els esforços de conservació han aconseguit recuperar a aquesta espècie després d’estar a prop de la seua extinció, amb un increment de la seua població exponencial des de 62 exemplars adults el 2001 a 648 el 2022", va detallar l’UICN en un comunicat.

Segons va afegir en declaracions a EFE la directora general d’UICN, la costa-riquenya Grethel Aguilar, "la millora de l’estatus del linx ibèric a la Llista Roja mostra que les tasques de conservació poden tenir èxit".

La població total del linx ibèric (lynx pardinus), sumant exemplars joves i madurs, s’estima en més de 2.000, destaca l’organització. La Llista Roja d’UICN, creada el 1964, classifica a les espècies en tres nivells ("sota risc", "amenaçat" i "extint"), amb diversos subnivells en cada un d’aquests grups.

Dins de la classificació d’espècies amenaçades hi ha tres subnivells, que de menor a més gravetat són "vulnerable" (el que ara tindrà el linx ibèric), "en perill" i "en perill crític".

Una espècie vulnerable corre menor risc d’extinció que una en perill, però aquest segueix present per problemes com la pèrdua d’hàbitat, pel que UICN recomana que els seus animals segueixin sent supervisats fins que millori la seua capacitat reproductiva i la seua capacitat de supervivència.

En aquest sentit, l’UICN adverteix que la població del linx ibèric, oriünda de zones de muntanya mediterrània però també a la zona del Parc de Doñana, al nivell del mar, encara està amenaçada per factors com l’alteració del seu hàbitat a conseqüència del canvi climàtic, els atropellaments, o la caça furtiva.

L’organització també adverteix de les malalties que a aquest animal li poden transmetre els gats domèstics, o les fluctuacions que altres epidèmies poden causar en la població de conills, el seu aliment bàsic.

La Llista Roja de l’UICN inclou 44.000 espècies animals i vegetals, un 28 % del total, i en el cas dels mamífers més de la quarta part d’ells corren major o menor perill d’extinció.

Entre els mamífers declarats en més perill d’extinció es troben el camell salvatge (camelus ferus), el visó europeu (mostela lutreola), el goril·la tant en la seua subespècie oriental com a occidental (gorilla beringei i gorilla gorilla), el rinoceront de Java (rhinoceros sondaicus), o l’orangutan de Sumatra (poso abelil).