Lucía Caram divulga a Lleida la seua tasca a Ucraïna

Sor Lucía Caram va presentar ahir el seu llibre Invitados a reconstruir: Ucrania, la guerra y la compasión a la seu de la Confederació d’Empresaris de Lleida (Coell), a la capital del Segrià. L’obra reuneix testimonis de víctimes del conflicte que la monja ha recopilat al llarg dels seus 26 viatges al país per oferir ajuda humanitària des que va esclatar la guerra. En aquest sentit, va assegurar que “només quan veiem la realitat des de la perspectiva de les víctimes som realment capaços d’entendre-la i d’agrair el que tenim”. Així, l’objectiu del llibre és “rescatar la capacitat de compassió humana”, va explicar Sor Lucía, que va afegir que “la guerra, desgraciadament, ens iguala a tots”. Per a la monja, “les empreses juguen un important paper en la conscienciació de conflictes, són les ànimes del territori”, va explicar referint-se a la Coell. Pel que fa a la seua vinculació amb Lleida, Sor Lucía va destacar el programa Invulnerables juntament amb l’associació Prosec, que “lluita contra la pobresa infantil en barris com la Mariola i brinda acompanyament als menors i a les famílies”.