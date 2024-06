El 80 % d’espanyols viatjarà segur aquest estiu, en què la despesa mitjana puja a 677 euros

detail.info.publicated EFE

El 80 % dels espanyols viatjarà amb seguretat durant aquestes vacances d’estiu, mentre que un 14 % ho farà molt probablement, segons les previsions de l’Observatori Nacional del Turisme Emissor, ObservaTUR, que constata com el desig de viatjar s’ha disparat, la qual cosa anticipa una campanya estival "d’èxit".

El pressupost mitjà per persona per a aquest estiu serà de 677 euros, un 8 % més que el 2023, amb el que confirma la seua tendència a l’alça, d’acord amb les dades publicades aquest divendres per ObservaTUR, que assegura que, encara que l’escalada de preus preocupa els viatgers, s’imposa l’emoció del viatge a costa de reduir els dies d’estada i buscar noves destinacions emergents.

De fet, els desitjos de relaxar-se i desconnectar, els factors de més pes a l’hora d’emprendre les vacances, portarien a un augment del nombre de persones disposades a finançar-les, i és que més de tres de cada deu ara sí que s’ho plantejarien, davant l’un de cada deu de 2023.

De la mateixa manera, sembla confirmar-se un avançament més gran de les reserves, i el 41 % dels viatgers ja hauria realitzat alguna contractació: tots els que preveuen viatjar en aquest període tenen ja pràcticament algunes de les seues principals característiques resoltes.

L’economia, després de la decisió de no viatjar

En total, a prop del 94 % dels entrevistats viatjarà aquest estiu -un 80 % segur, i un 14 %, més que probablement-, nivells que suposen, en comparativa interanual, un augment de nou punts.

ObservaTUR assenyala, així mateix, l’increment en onze punts experimentat pel grup que el sosté amb més rotunditat, passant d’un 69 % a un 80 %.

Al contrari, entorn d’un 7 % declara que no sortirà -un 4 % afirma estar convençut que no viatjarà i un 3 % ho creu improbable-, una decisió darrere de la qual es troben raons d’índole econòmica.

L’allotjament, primera partida del pressupost

Per als qui sí que preveuen desplaçar-se aquest estiu, el pressupost s’ha situat, igual com en anys anteriors, com l’àmbit de decisió que més dubtes genera, havent estat resolt per un 61 %.

En aquesta ocasió, els espanyols tenen previst gastar 51 euros més per persona, fins 677 euros de mitjana, que es destinaran, en primer lloc, a l’allotjament (33 %), seguit de les despeses en restauració (24 %), transporti (19 %), activitats (11 %) i compres (10 %).

Trets del viatger: de vacances a l’agost i en parella

L’informe revela que la fórmula més habitual de planificar les vacances d’estiu és amb la parella (76 %), molt per davant dels fills (39 %), els amics (18 %) i altres familiars (13 %), encara que avancen els viatges en grup. L’agost torna el mes "protagonista" de la campanya, sent el preferit per al 38 % dels enquestats, seguit de juliol, opció predilecta de tres de cada deu.

Quant a la durada, set de cada deu viatgers nacionals prenen entre una setmana i quinze dies de vacances, en tant que tres d’ells ho fan únicament durant set dies, i només un gaudeix de més d’una quinzena.

Tres de cada quatre afirmen que contractaran allotjament. Per tipologia, l’hotel es manté com a establiment preferit (57 %), seguit dels apartaments turístics, un 'player' consolidat entre la demanda, que sol entreveure en ells una opció més flexible i més econòmica.

Respecte al mitjà de transport, els viatgers que ja tenen ho tenen planificat elegiran majoritàriament el cotxe particular (49 %), amb l’avió en segona posició (40 %), consolidant les xifres rècord que va aconseguir el 2023, amb una forta presència en el segment més jove, on és l’opció principal. També el tren guanya punts i serà fet servir pel 16 % dels entrevistats.

Les destinacions 'sol i platja' continuen regnant

Per destí, una mica menys de dos terços dels espanyols que el tenen decidit optaran per un enclavament nacional (65 %), sent els principals punts d’interès la Costa Mediterrània (18 %), Andalusia (17 %) i el Cantàbric (12 %).

Fora d’Espanya, la visita a les capitals europees (13 %) i les rutes culturals per aquest continent (8 %) són les dos destinacions decidides més freqüents.

En termes generals, els viatges de 'sol i platja' són, amb diferència, l’opció favorita per als viatgers nacionals (42 %), i pràcticament duplica a la segona alternativa, el turisme cultural.

Les vacances en la naturalesa i en el medi rural són també vessants molt repetits (11 %), per sobre del turisme de relax i benestar (5 %), turisme experiencial (4 %), ecoturisme (2 %) i esport/aventura (1 %).

Amb tot, s’identifica un ajustament a la baixa en l’elecció del turisme rural que l’Observatori qualifica de "natural". "El turisme de naturalesa va cobrar molt auge durant i després de la pandèmia. Va ser un segment refugi i ara està tornant a la normalitat, pel que decreix una mica i continuen agafant més importància el 'sol i platja' i el cultural", ha sentenciat el portaveu de ObservaTUR, Marcos Franco.