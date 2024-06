El Fem Banda, amb més de 500 músics a Lleida

La 19 edició del Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida Fem Banda programarà del 4 al 7 de juliol una quinzena de concerts gratuïts a càrrec de nou formacions musicals, entre les quals la Banda Municipal de Lleida –organitzadora del certamen– i Festucs Brass Band, una xaranga especialitzada en música de carrer que va nàixer del mateix si de la banda. Les dos formacions lleidatanes estaran acompanyades al festival per la Banda Filharmònica 1º de Janeiro de Carregozela i la Filharmònica de Crato (les dos de Portugal), la Societat Artística Musical d’Alcàntara de Xúquer (València), la Societat Unió Musical de Polop de la Marina (Alacant), l’Orquesta Clásica Galega i Banda de Música de Valga (Pontevedra) i la JF Band de Parma (Itàlia). A Lleida, hi haurà actuacions a l’Auditori Enric Granados, la plaça Paeria, l’Eix Comercial i, per primera vegada, la Zona Alta i la rambla Ferran. Hi haurà concerts també en nou poblacions del Segrià: Castelldans, Alcoletge, Torrebesses, Almacelles, la Granja d’Escarp, Golmés, Térmens, Corbins i Soses. Els quatre últims municipis acolliran concerts del festival per primera vegada. Durant la presentació del Fem Banda, ahir a l’Espai Sunka, el regidor de Festes, Xavier Blanco, va felicitar els impulsors d’aquesta iniciativa que “atansa la música de banda al gran públic” i va destacar la participació en aquesta cita de més de 500 músics.