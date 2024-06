detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El govern espanyol enviarà 112.000 cartes avisant a les empreses dels riscos de treballar en temperatures elevades durant l'estiu. Segons ha informat el Ministeri de Treball aquest divendres, a banda de l'acció de vigilància i control de la inspecció labora, es duran a terme també accions d'assistència tècnica per garantir la seguretat de les plantilles duran les onades de calor. La iniciativa arriba després que l'any passat s'aprovés un reial decret que establia per primera vegada les obligacions de les empreses per millorar la protecció dels seus treballadors i treballadores de cara a la "nova realitat climàtica".

"La vida de cap persona ha de perillar en el desenvolupament de la seva feina", ha assegurat la vicepresidenta durant la presentació del Pla Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) per protegir els treballadors i les treballadores dels riscos davant l'exposició a les altes temperatures de l'època estival. Des del govern recorden que el 2023 es van realitzar un total de 9.255 actuacions, amb 241 infraccions i 3.463 requeriments.

Normativa vigent

El decret que fixa les obligacions legals per a les empreses davant de la calor inclou una norma específica per a treballs a l'exterior que indica que s'han de prendre mesures adequades per a la protecció de les persones treballadores davant de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent-hi temperatures extremes. Així, es preveu la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en què concorrin fenòmens meteorològics adversos com la calor extrema.

Tanmateix, en cas que l'Agència Estatal de Meteorologia o els òrgans autonòmics corresponents, com el MeteoCat, emetin un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores, és obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.