Onades de calor castiguen Europa, Àsia i Amèrica amb gairebé mil morts

Els termòmetres s’han disparat en les últimes jornades i hores en diversos punts d’Europa, Asía i Amèric, fet que ha costat la vida de centenars de persones, especialment durant el pelegrinatge a La Meca, a l’Aràbia Saudita, -amb gairebé 900 morts-, i amb diverses ciutats americanes i del Vell Continent amb temperatures rècord per a aquestes dates de l’any.

Roma, per exemple, es troba aquest divendres en alerta roja per l’onada de calor que pateix Itàlia, i es preveu que s'arribi a una temperatura màxima de 37 graus, segons el Ministeri de Sanitat, que també adverteix del màxim nivell d’alerta en unes altres set ciutats italianes: Ancona, Campobaso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, al nord, i al sud, Palerm.

A més es van arribar a detectar 50 graus en superfícies del Colosseu i la plaça de Sant Pere, que cada dia visiten unes 25.000 persones, mentre que a l’estació de tren més gran de la capital italiana, Termini, també hi va haver superfícies per sobre dels 50 graus .

D’altra banda, els incendis forestals que cremen a Turquia per les altes temperatures han costat ja la vida d’11 persones i 44 han resultat ferides, deu en estat crític, a les províncies de Diyarbakir i Mardin, al sud-est del país.

Aquestes províncies van arribar aquesta setmana als 45 graus i s’espera que aquest divendres les temperatures s’acostin als 41, unes xifres que es mantenen entre 5 i 10 graus més elevades dels valors normals en aquesta època, segons la Direcció General de Meteorologia turca.

D’altra banda, la ministra d’Aigua de Nova Delhi, Atishi Marlena Singh, ha començat aquest divendres una vaga de fam indefinida en senyal de protesta per la crisi d’aigua que viu la capital índia, amb avaries en el subministrament des de fa setmanes, i de la qual responsabilitza altres estats veïns, especialment Haryana i Himachal Pradesh.

Això se suma a la intensa onada de calor que va viure durant setmanes Nova Delhi, que va desencadenar una crisi d’aigua a la capital i va portar les autoritats a imposar restriccions d'ús; la ciutat ha experimentat avui les primeres pluges després del tòrrid estiu, avançament de les precipitacions monsòniques que està previst que arribin a la capital en els propers dies.

Un desafiament a causa de les dures condicions climàtiques

En aquest calorós escenari internacional, gairebé 900 persones han mort durant el pelegrinatge anual a La Meca, que va acabar dimecres passat després de cinc dies de ritual i que ha estat marcat per les altes temperatures que han assolit els 51,8 graus.

Egipte és el país més afectat fins el moment amb almenys 325 defuncions entre els fidels, la gran majoria per cops de calor, va indicar a EFE una font mèdica des de l’Aràbia Saudita.

Després d’Egipte el major nombre de morts correspondria a Indonèsia, si bé es tracta de xifres provisionals. D’acord amb el Ministeri d’Assumptes Religiosos d’Islamabad, el pelegrinatge d’aquest any va ser un desafiament a causa de les dures condicions climàtiques, mentre que el Centre Nacional Meteorològic saudita va informar d’elevades temperatures que van oscil·lar entre els 45 i el pic que va ser de 51,8 graus dilluns passat.

Les primeres alertes de la temporada

A milers de quilòmetres, als Estats Units la pujada de les temperatures va portar les autoritats a emetre aquest dijous les primeres alertes de la temporada i identificar llocs amb aire condicionat per evitar tragèdies, ja que en diverses ciutats s’han batut rècords de temperatura i s’espera que arribin al punt més alt principalment a la regió nord-est del país durant el cap de setmana, quan els residents d’urbs com Concord (New Hampshire) podrien patir els 37 graus; la de Hartford (Connecticut), 36; o Nova York, 32.

La Secretaria de Salut (SSa) de Mèxic va actualitzar aquest dijous la xifra de persones mortes pels efectes de la calor, que van augmentar en 30 des de la passada setmana, la qual cosa situa en 155 el total de persones mortes per les altes temperatures des que va començar el 2024.

Segons va informar aquest dijous el grup de col·laboració acadèmica World Weather Attribution (WWA, en anglès), almenys 125 persones han mort en diverses regions de Mèxic des de finals de maig per culpa de les intenses onades de calor que pateix aquest país.

A més, la SSa ha avisat que les altes temperatures continuaran al país en la propera setmana, ja que es preveuen temperatures màximes superiors a 45 °C en Baixa Califòrnia i Sonora i màximes de 35 a 40 graus en Baja California Sur, Chihuahua, Durango i Sinaloa, tots estats del nord de Mèxic.